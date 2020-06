Geral

O Barbarella contornou a saída de alguns integrantes, semanas após a suspensão dos shows em março. Nas últimas semanas, a banda já vinha anunciado nas redes sociais os substitutos e novos integrantes e, na terça-feira, dia 2, anunciou oficialmente a formação que vai dar continuidade à turnê dos 50 anos de carreira.

Além do líder Ivo Spohr (tecladista e saxofonista) e de seu filho Darlan (contrabaixo), a banda passa a contar com o guitarrista e multi-instrumentista Rafael Haas, natural de Colinas, mas morador de Arroio do Meio e o baterista Ismael Spohr, sobrinho de Ivo – ambos atuavam na Bico Fino Brothers Band. O conjunto também conta com o retorno do saxofonista, trombonista e tecladista, integrante da formação inicial, Inácio Spohr, o Max, irmão de Ivo, e do vocalista da banda no final da década de 1990, Edson Leite, que atuará como letrista, guitarrista e vocal de apoio. Leite vinha atuando como professor e músico na Serra Gaúcha.

A grande novidade da semana, foi o anúncio do vocalista Kid Sangalli, natural de Veranópolis, e que, entre outras bandas de rock que vinha atuando, integrou o Eco Mecanoide, banda concorrente do Barbarella na década de 1980 extinta há pouco anos. Além dos músicos, a banda reforçou a parte técnica, com o retorno de Odair Gregory.

Segundo Ivo Spohr, o estilo dos novos integrantes não mudará o repertório. Mas sua versatilidade possibilitará interpretações no formato big band. Os ensaios estão ocorrendo a todo o vapor, duas vezes por semana. A banda prepara o lançamento da nova música Nossa Canção, que é versão de outro clássico do grupo alemão Bad Boys Blue, que também deu origem ao maior sucesso da banda Só Uma Canção (I Wanna Hear Your Heartbeat Sunday Girl). “Ficou exatamente no mesmo beat (batida)”, dimensiona Ivo.

Já o retorno dos shows, conforme conversas com promotores de eventos, deve ocorrer a partir de setembro, gradativamente. “Nós e os fãs estamos muito empolgados”.

Por Alan Dick