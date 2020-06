Especial

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS) esteve, na noite dessa segunda-feira (22), com o ministro da Comunicação, Fábio Faria, para tratar sobre a conectividade no campo, novas tecnologias, mais produtividade, sustentabilidade e acesso para a população rural. Segundo Moreira, a demanda é grande e o ministro vai priorizar o assunto.

De acordo com Moreira, a produtividade no campo pode aumentar consideravelmente com o uso de novas tecnologias. “O agro no Brasil já é muito produtivo, com a disponibilidade de conectividade e tecnológica haverá aumento da produção.” Na pauta apresentada ao ministro, constaram quatro projetos de lei que tratam da conectividade no campo, prioritários para a FPA. São três projetos em tramitação no Senado Federal e um na Câmara dos Deputados.

Além das propostas que aguardam análise nas Comissões, também foi discutido sobre a ampliação do valor do crédito para o financiamento dos projetos de conectividade no campo na linha Inovagro (BNDES). “A ideia é ter financiamento para incorporar inovações tecnológicas nas propriedades rurais para o aumento da produtividade e melhoria da gestão”, destacou Moreira.

Por Alan Dick