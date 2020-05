Educação

A 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), situada no município de Estrela, compreende, na sua jurisdição, 86 escolas que estão distribuídas em 32 municípios do Vale do Taquari. Nesse universo escolar ,estão matriculados 20.700 alunos, que contam com o total de 1.566 professores, dos quais 1.135 atuam em regência de classe.

Considerando os decretos que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), a rede estadual se adaptou, priorizando bem-estar e saúde coletivos. Foram assegurados os dias letivos aos estudantes mediante a utilização da metodologia de Aulas Programadas, conforme orientações definidas pelo Departamento de Educação da Secretaria de Educação (Seduc). “As instruções nos foram encaminhadas através das reuniões via webconferências e documentos oficiais, como memorandos, em consonância com toda a equipe de diretores de departamentos e chefias da secretaria”, salienta a titular da 3ª CRE, com sede em Estrela, Cássia Cristina Procat Benini.

Conforme Cássia, todas as escolas foram orientadas, foi disponibilizado material explicativo através de grupos de WhatsApp, e-mails, áudios, vídeos, mensagens e documentos oficiais (memorandos circulares), bem como ligações telefônicas, com o intuito de promover agilidade e clareza nas informações prestadas aos diretores. “A equipe de assessoras do departamento de educação da CRE passou a fornecer todo o suporte necessário às equipes diretivas na elaboração e execução do Plano de Ação, baseado na organização através do objeto do conhecimento e habilidades já trabalhados”, acrescenta.

As escolas precisaram se ressignificar, a rotina vinculada à interação dos professores e alunos, baseada na troca de experiências realizadas de forma presencial, passou a ser não presencial, através da Metodologia de Aulas Programadas. “Ressalta-se que não se configura Educação a Distância (EaD), mas o meio pelo qual possa ser garantido o vínculo pedagógico, contribuindo para o fortalecimento do conhecimento, garantindo o direito ao acesso e à aprendizagem e, ao bem-estar do aluno, não esquecendo da formação integral em suas diferentes dimensões”, destaca a coordenadora.

As atividades que integraram as aulas programadas foram elaboradas com muita criatividade, de acordo com a realidade de cada educandário. De acordo com dados resultantes de um levantamento das ferramentas mais utilizadas, destaca-se que: 83% utilizaram cadernos e livros; 75% usaram mensagem eletrônica (e-mail, WhatsApp, Telegram, SMS); 23% utilizaram plataformas digitais (Google classroom, Google drive, meet, moodle); 11% utilizaram postagens em redes sociais (YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twiter, Snapchat).

Os docentes realizaram atividades de formação continuada através de cursos on-line, assessorados pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da 3ª CRE, juntamente com o Departamento de Tecnologia e Informação (DTI/Seduc).

Ferramentas mais utilizadas

Cadernos e livros – 83%

Mensagem eletrônica – 75%

(e-mail, WhatsApp, Telegram, SMS)

Plataformas digitais – 23%

(Google classroom, Google drive, meet, moodle)

Redes sociais – 11%

(YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Twiter, Snapchat)

Por Alan Dick