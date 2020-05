Educação

A secretaria de Educação de Pouso Novo preferiu não adotar modalidades de aulas on-line ou envio de conteúdos por e-mail, pois a maioria das famílias não têm acesso à internet ou computadores. A saída foi entregar as atividades em domicílio, por meio dos professores e motoristas.

De acordo com a secretária Liane Parizzi Nardino, as aulas foram suspensas em 23 de março. Naquela data os alunos receberam conteúdo para duas semanas, tendo a Semana Santa, como descanso. O recesso programado para julho, acabou sendo antecipado para segunda quinzena de abril. E no início do mês de maio, foi entregue outra remessa de atividades, que foram devolvidas no último dia 20.

Isso possibilitou a 89 estudantes da Emef de Picada Taquari, 16 professores e quatro funcionários, e 90 crianças da Emei Raio de Sol, e 18 professores e monitores, se organizarem e concentrarem, manter as atividades e o vínculo com a rotina educacional. Liane esclarece que essa medida permitirá ao corpo docente fazer uma avaliação do desempenho e nível de aprendizado, para adequar a grade curricular para a sequência do ano.

Se as aulas retornarem em junho, considerando as atividades extras no período de isolamento domiciliar, e implantação de aulas aos sábados no pós-isolamento, a tendência é de que o ano regular encerre em dezembro.

Na terça-feira, dia 26, a secretaria da Educação participou de uma teleconferência intermediada pela Famurs e Amvat, que tratou temas como a flexibilização do ensino e revisão do calendário escolar. Entretanto, de acordo com a vice-prefeita, definições mais detalhadas dependem do decreto do governo estadual e de deliberações locais do conselho da educação.

Liane destaca o comprometimento e envolvimento das famílias, na retaguarda das atividades e o empenho dos professores e equipes diretivas em garantir atividades. “É um ano completamente diferente, difícil e inimaginável. Não tivemos homenagens às mães, nem o Dia da Família que ocorrem tradicionalmente em maio […] estamos buscando superar da melhor maneira possível com muita solidariedade. Poucas famílias conseguiram tirar dúvidas pelo WhattsApp. As direções e secretaria seguem à disposição das famílias. Estamos nos reunindo semanalmente para nos organizar para o retorno, que exigirá o cumprimento de uma série da medidas voltadas para a saúde ”, comenta.

Com a paralisação das aulas presenciais, a secretaria de Educação promoveu melhorias na Emef Picada Taquari. Foram instaladas cortinas com blecaute, dois portões e também construído um muro, em volta da escola, com a colocação de tela.

Por Alan Dick