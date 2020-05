Municípios

Cerca de 70 famílias cadastradas no CadÚnico em Pouso Novo foram beneficiadas na semana passada com as cestas básicas do PAA, adquiridas com recursos do governo Federal. O programa é coordenado pelas secretarias da Assistência Social, Saúde e Agricultura com a participação do Cras e da Emater. Os alimentos distribuídos são adquiridos de agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar e de produtores familiares instalados em Pouso Novo. Cada cesta básica estava composta de mais de 17 itens como moranga, abóbora, aipim, batata doce, milho verde, caqui, laranja, beterraba, couve, tempero verde, ovo, massa, melado, doce em calda, pão e bolo.

Os produtos foram produzidos por produtores do município com acompanhamento da equipe da Emater para sempre manter a qualidade e serem entregues conforme exigências do programa. Em vista da pandemia do coronavírus e para evitar a aglomeração de pessoas, a distribuição das cestas foi feita por etapas com pontos de entrega e em alguns domicílios. A entrega teve a participação da Assistente Social do Cras, Adriana Pozzebon, pelos técnicos da Emater, Charles Fantin e Roberto Gotardi e também por fornecedores do programa que se mobilizaram e ajudar nas entregas.

Charles Fantin diz que é gratificante em um momento delicado em que se vive, dar continuidade neste projeto tão importante para as famílias que recebem esse alimento para complementar sua alimentação e para as famílias fornecedoras do programa, sendo que esse dinheiro recebido de programas federais fica com os agricultores do município. Vale ressaltar que 2020 é o sexto ano em que a Emater participa da articulação do programa no município. Neste período já ficaram mais de R$ 500 mil para a agricultura familiar de Pouso Novo, apenas com este programa.

Por daiane