O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Integrante do Grupo de Danças Helmuth Kuhn, de Arroio do Meio, Júnior Kaufmann desperta, com o personagem Hari, a alegria do público, que ri e se diverte com as peripécias do anti-herói. Histórias não faltam e, com toda a situação de pandemia, onde eventos e apresentações estão suspensos para evitar aglomerações, ele resolveu levar Hari para o mundo virtual.

Os vídeos compartilhados em seu canal no YouTube têm uma grande aceitação do público e desempenham com maestria a missão de fazer rir e alegrar, em tempos tão tensos como o atual. Confira a entrevista:

AT- Há quanto tempo interpreta o Hari no Teatro do HK?

Júnior Kaufmann – O personagem Hari surgiu em 1999, na primeira apresentação do Grupo Helmuth Kuhn, que envolvia teatro falado. Então, neste ano, o personagem já completa 21 anos de existência, junto com os personagens Glaci e Osvald, interpretados pela Fabiane Petry e pelo Eduardo Kaufmann, respectivamente.

AT- Como surgiu a ideia de fazer os vídeos do Hari?

Júnior Kaufmann– Produzir algum material com vídeos ou a própria criação de um canal no YouTube são ideias que rondam o meu imaginário há muito tempo, mas estava esperando chegar o momento no qual eu teria tempo, equipamentos, insights, etc. Sabe aquele momento ideal, em que tudo está favorável, e que nunca acontece? Esse mesmo. Mas, quando chegou essa pandemia, entendi que era a hora de oferecer o que eu podia, nas condições que eu tinha naquele momento. De certa forma entendi que poderia oferecer um pouco de alegria e entretenimento para as pessoas que já acompanhavam o personagem há anos. Sem produção, sem investimento, apenas colaborando com um pouco de bom humor nestes tempos de distanciamento social.

AT- Quem faz o roteiro, as filmagens e qual objetivo dos vídeos?

Júnior Kaufmann – O roteiro é meu, às vezes coloco junto alguma piada que escutei, outras vezes crio o texto. O importante é que a história se encaixe no perfil do personagem: um anti-herói de descendência alemã, que mora no interior, quer botar banca de valente mas morre de medo da mulher. Quanto ao objetivo, fazer rir. Jamais pensei que o canal fosse ter tantos inscritos, foi uma grata surpresa. São mais de 1,16 mil. Faço tudo sozinho, gravo num smart-phone, edito num programa gratuito no meu computador de casa mesmo.

AT- Como as pessoas podem ver seus vídeos?

Júnior Kaufmann– Basta entrar no YouTube e procurar pelo “Pitaco do Hari”, no canal “Hari HK”. Entrando no canal, basta clicar em “Inscrever-se” e na imagem do sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar.

AT- Quantos vídeos você já tem? Há projeção de fazer mais?

Júnior Kaufmann- Hoje tenho sete vídeos no canal. Os cinco primeiros falaram exclusivamente sobre o coronavírus. Como a gente percebeu que os vídeos estavam tendo uma repercussão boa, continuei postando um por semana. O sexto vídeo, nomeado de “Forquetinha” foi o que mais teve visualizações. O último foi o vídeo “Cartas”, que gerou muitos comentários. Pretendo continuar gravando, pelo menos enquanto o tempo permitir, e enquanto o “banco de bobagens” estiver entregando novas ideias.

Por Alan Dick