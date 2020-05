O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Inspirada pela vontade de ajudar ao próximo, a vendedora e escritora Leana Baseggio procura desenvolver ações que, principalmente nestes tempos de pandemia por coronavírus, tragam um certo alento às pessoas. No sábado, dia 2, com a ajuda do amigo e Dj, Everton Fabri, ela organizou uma mensagem com música, transmitida em frente ao Hospital São José, de Arroio do Meio, reforçando a gratidão pelo trabalho de todos os profissionais da saúde e desejando-lhes a resiliência necessária para passar pelos obstáculos, se reinventando e sem se deixar derrubar.

“Bem, na verdade eu faço estas loucuras de vez quando. Estamos vivendo um momento especial, diferente, apavorante, com medo de ficarmos doentes. Eles também (enfermagem, médicos e funcionários) passam por tudo isso, mas o que seria de nós sem eles? Poderiam, se quisessem, pensar neles e em suas famílias e ficar em casa. Mas não, deixam o que é de mais sagrado em suas vidas por nós. Então, mesmo que pequena, senti que mereciam uma singela, mas sincera homenagem”, explica Leana.

Com a reprodução da música Everybody Hurts, do R.E.M, na caixa de som, Leana leu a tradução da letra, que traz mensagens como: “Quando o seu dia é longo, e a noite; a noite é somente sua; se você tem certeza que já teve o suficiente desta vida; bem, persista; não desista de si mesmo, pois todo mundo chora; e todo mundo sofre, às vezes”.

Há algumas semanas atrás, junto da amiga Sabrina, Leana também realizou a distribuição de aproximadamente 100 almoços para os caminhoneiros, além da doação de cestas básicas. “É inexplicável ver a emoção nos olhos de quem se ajuda. Só isso já me deixa feliz. Queria poder fazer mais”, encerra.

Por Alan Dick