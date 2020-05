Pandemia

A Girando Sol realizou na segunda-feira, dia 11, a doação de 25 testes da covid-19. O material tem como destino a Secretaria da Saúde de Arroio do Meio e foi entregue ao titular da pasta, Gustavo Zanotelli. A falta de testes é vista como um problema no combate à pandemia, o que motivou a empresa a ter essa iniciativa.

Há 29 anos inserida na comunidade de Arroio do Meio e empregando mais de 300 pessoas, a Girando Sol tem se mobilizado para dar sua contribuição. Mais de 25 mil litros de produtos de limpeza já foram doados para cidades do Vale do Taquari e outras regiões do Rio Grande do Sul, contemplando cerca de 50 entidades, em especial hospitais e lares de idosos. Reconhecendo o momento difícil e o esforço da população e das autoridades, trata-se de uma maneira de ajudar nas ações estratégicas de enfrentamento ao coronavírus.

Por daiane