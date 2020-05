Geral

Na quinta-feira, dia 14, a 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) concluiu a entrega de 3.566 kits de alimentos (cestas básicas) para as famílias dos estudantes da rede pública estadual, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Estas doações foram repassadas em três etapas: a primeira foi no dia 24 de abril, a segunda foi em 5 de maio e a última, dia 14.

Os recursos são provenientes do Governo do Estado, com a quantia de R$ 9 milhões, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), com recursos na ordem de R$ 12,7 milhões. A distribuição dos itens respeita critérios técnicos estabelecidos pelo Governo Federal em ações que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social, como as que constam no cadastro do Bolsa Família e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Confira a quantidade de cestas básicas entregues nos municípios de abrangência do AT:

EEEM Guararapes – 80 cestas

EEEM Monsenhor Seger (Travesseiro) – 8 cestas

EEEM de Capitão – 12 cestas

EEEM Pouso Novo – 25 cestas

EEEF Frei Antônio (Marques de Souza) – 36 cestas

EEEF Henrique Geiss (Marques de Souza) – 6 cestas

EEEF Severino Jose Frainer (Marques de Souza) – 10 cestas

EEEM Ana Neri (Marques de Souza) – 11 cestas

Por Alan Dick