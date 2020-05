O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Prestar um atendimento diferenciado, usar ingredientes de qualidade e ter uma equipe qualificada e bem treinada, são requisitos fundamentais, e é nisto que aposta o proprietário da Pizzaria Di Napoli, Leandro Maders que, além da pizzaria aberta em Arroio do Meio, possui outra franquia da rede em Montenegro. Maders conta que, para atrair o cliente, é preciso uma ampla variedade de sabores doces e salgados. Na Di Napoli são mais de 100.

Ele explica que o movimento se manteve bom desde a abertura da filial em Arroio do Meio, o que ocorreu em janeiro, que o mercado é concorrido e que, além dos números de telefone disponibilizados aos clientes, trabalha com o aplicativo exclusivo da rede, o Di Napoli Premium, que funciona com o número de WhatsApp. “Cerca de 30% dos pedidos são pelo aplicativo”, comenta e completa: “o cliente pode acessar também o site, que após preenchimento de cadastro, clica na cidade de Arroio do Meio e é direcionado aos produtos com preços, sabores e bebidas e, ali mesmo, faz o seu pedido, rápido e fácil. ”

Entre os sabores mais vendidos da pizzaria Di Napoli, que fica localizada na rua Gustavo Wienandts, número 957, está o de strogonoff de carne, que tem grande aprovação dos arroio-meenses. A Di Napoli atende de terça a domingo, das 18h30min às 22h45min, pelo aplicativo https://www.dinapolipremium.com.br/ ou pelo atendimento inteligente via WhatsApp 051 99448-5407.

Por daiane