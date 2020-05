Agrovale

Nos dias 19 e 20 de maio, o Condomínio Avícola Encantado foi povoado pelos primeiros lotes de pintinhos. Localizada em Linha São Luis, no interior do município de Encantado, a granja foi a segunda a alojar os animais que serão confinados para engorda pelo período de 42 dias até serem abatidos no frigorífico da Cooperativa Dália Alimentos, localizado em Palmas, cidade de Arroio do Meio. A primeira granja a alojar foi a de Vespasiano Corrêa, no início deste mês, com 130 mil aves, e a próxima será a de Mato Leitão, no início de junho, com 120 mil aves.

Inicialmente, em Encantado, serão alojados 120 mil pintos de um total de 275 mil aves, que é a capacidade total de cada um dos nove condomínios avícolas, em quatro pavilhões de um total de oito aviários. A carga é oriunda da Empresa Globo Aves de Chapecó, no estado de Santa Catarina, parceira da Dália. A equipe que irá desempenhar as funções no condomínio encantadense é composta pelo encarregado Dionata Hedecker e os auxiliares Dieferson Hedecker, Caroline Padilha, Ivan Fraporti e Suéli Busatta.

O descarregamento da carga foi acompanhado pelo supervisor do Setor Frango de Corte, Edenir Medeiros da Silva e pelo técnico responsável, Diego Aguiar. O próximo condomínio a receber os pintinhos será o de Mato Leitão, no início de junho. Em decorrência disso, o encarregado do Condomínio Mato Leitão, Vanderlei Gedoz, e a auxiliar, Roberta da Silva Barreto, ajudaram no descarregamento em Encantado com vistas de entender a operacionalidade do descarregamento.

O Condomínio Avícola Encantado possui 24 sócios, mais a cota da cooperativa. Já o de Mato Leitão tem 18 sócios, além da cota da Dália Alimentos. No total são nove núcleos – Vespasiano Corrêa, Encantado, Mato Leitão, Anta Gorda, Venâncio Aires, Marques de Souza, Encantado São Luis, Cruzeiro do Sul e Relvado.

Por Alan Dick