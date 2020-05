Municípios

A Administração Municipal de Travesseiro anunciou esta semana a conclusão da parte esportiva da construção do ginásio na Comunidade Nossa Senhora do Caravágio de Barra do Fão. A execução da obra está sob responsabilidade da empresa Tabaí Construções, de Canoas, vencedora do processo de licitação. Após um período interrompida, a obra teve continuidade, com a conclusão da quadra esportiva que já pode ser utilizada pela comunidade para realização de jogos em ambiente aberto.

A obra que possui 726m² havia sido iniciada em 2019 com previsão de investimento de R$ 300 mil, sendo R$ 245 mil recursos do ministério dos Esportes através de emenda parlamentar do deputado Elvino Bohn Gass e o restante de quase R$ 50 mil contrapartida do município, que antes já havia adquirido a área de terras de Clemente Ferronatto, com recursos próprios da municipalidade.

O secretário do Planejamento, Lari Hofstetter disse nesta semana que, a partir da conclusão da parte esportiva do ginásio, o município vai elaborar um novo projeto que prevê o fechamento da parte construída e a execução de instalações internas como copa e cozinha. Esta parte, após a elaboração de projeto, vai passar por um novo processo de licitação, exigindo um novo investimento que deverá se aproximar de R$ 400 mil de recursos próprios do município. A ideia da Administração Municipal é deixar o ginásio totalmente concluído até o final deste ano.

Cancha em Linha São João

Outra obra praticamente concluída pela Administração Municipal é a colocação de um novo piso de 600m² na quadra de esportes do Salão Comunitário do Grêmio Esportivo União de Linha São João. A troca do piso foi necessária a partir de danos que causaram o apodrecimento do revestimento que tinha sido atingido pela enchente do rio Forqueta, em janeiro de 2010. A recuperação foi providenciada com a colocação de um novo piso de tablado, que exigiu investimento entre material e mão de obra de R$ 190 mil.

Por daiane