Educação

A Rede Municipal de Ensino de Capitão, que atende 514 alunos entre o Ensino Fundamental e Educação Infantil, onde atuam 68 profissionais, tem adotado atividades domiciliares. No Ensino Fundamental, os professores estão trabalhando nas atividades que são realizadas pelos alunos em casa, mediante agendamento e com todos os cuidados de higiene e prevenção. Os pais vão à escola para retirar as atividades.

De acordo com o secretário de Educação, Felipe Lorenzon, essa é a possibilidade de oferecer aos estudantes o acesso aos conteúdos das diferentes disciplinas/áreas do conhecimento. São atividades em meio físico (papel), ou seja, não foram adotadas aulas on-line, com plataformas de ensino ou ferramentas que necessitem de internet. As escolas permanecem abertas e os profissionais estão à disposição das famílias para sanar dúvidas, seja por meio de telefonemas, ou pessoalmente, pois é possível que os pais marquem horário com os professores para esclarecimentos, caso sintam necessidade.

Na Educação Infantil, as professoras organizam atividades de interação, enviam para as famílias e estas realizam com seus filhos, fazem o registro e retornam às Emeis, que divulgam o resultado.

Quanto ao retorno das aulas, ainda não há data prevista. “Não é o município quem decide ou define isso. Dependemos das decisões dos órgãos superiores. Assim que tivermos a autorização para o retorno às aulas, seguiremos todas as medidas necessárias e atenderemos aos protocolos estabelecidos de forma a reduzir a possibilidade de contágio e garantir a saúde dos estudantes e profissionais da educação”.

Por Alan Dick