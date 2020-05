Geral

As campanhas organizadas na comunidade seguem arrecadando alimentos para entidades e famílias necessitadas. Na sexta-feira, dia 15, representantes do CTG Querência do Arroio do Meio realizaram mais uma entrega das doações obtidas na campanha de Tradicionalismo Solidário. Foi o segundo repasse entregue dentro desta campanha. Desta vez, os alimentos foram divididos entre o Centro de Referência de Assistência Social e a Amam. Neste segundo lote foram entregues 26 kg de farinha de trigo, 50 litros de leite, duas garrafas de azeite, uma garrafa de vinagre, um pacote de sal, um pacote de açúcar, 10 pacotes de massa, 18 kg de arroz e 7 kg de feijão.

A campanha segue na próxima semana. Os pontos para arrecadação são os supermercados Languiru, Dália, Marel e Super Fröhlich.

REDE VOLUNTÁRIA – Divulgada pelo Facebook, a Rede de Apoio às Famílias tem como responsáveis Luana Rohr Silveira e Fernando Fraga Ribeiro, moradores do Rui Barbosa. Desde sua criação, o grupo já doou um total de R$ 335 em alimentos, que são direcionados ao Cras para distribuição. Interessados em ajudar ou integrar no grupo podem acessá-lo pelo perfil de Luana ou de Fernando na rede social. Doações podem ser feitas por transferência para as contas: Caixa Econômica Federal, agência 1708, operação 013, conta 00039494-0, CPF: 030 391 040 20 ou Banco Itaú, agência 2966, conta corrente 42565-0, CPF 018 798 520 04.

Por Alan Dick