O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Cerca de 2,3 mil alunos, das 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), retornam às atividades pedagógicas não presenciais, por meio de plataforma digital, a partir da segunda-feira, 18. As aulas estão suspensas desde 20 de março, como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus em Arroio do Meio. De acordo com decreto do Governo do Estado, sem previsão de retorno até final de maio, com revisão do quadro em junho, sob análise do avanço da pandemia.

A iniciativa do retorno das atividades através do Google Sala de Aula é da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Para viabilizar as atividades, a equipe promoveu qualificação virtual para os professores, com apoio de profissional especializado e aplicou pesquisa com as famílias dos alunos, para avaliar a viabilidade da ação. Esse estudo revelou que 100% dos professores têm acesso à tecnologia necessária e apenas 2,5% das famílias não conseguem acessar A plataforma digital, por falta de Internet. Para essas famílias, será fornecido material impresso, que deverá ser retirado na escola em que o aluno está matriculado, por agendamento, em terças e quartas-feiras.

Ao longo desta semana, os professores organizaram conversas virtuais com seus alunos, utilizando a ferramenta do Google Meet. “É mais uma forma de reaproximar a família e a escola na retomada da rotina de estudos, interrompida pelo impacto da pandemia”, avalia a secretária adjunta, Marlise Fuhr. A partir do dia 18, os alunos terão acesso às atividades pedagógicas não presenciais, através da plataforma Google Sala de Aula. “Os professores estarão acompanhando o desenvolvimento das atividades, dando retorno, interagindo, respondendo dúvidas. A proposta se manterá durante todo o período de suspensão das aulas presenciais e será avaliada constantemente”, afirma Marlise. As atividades contarão como horas-aula para o cumprimento do calendário letivo, com validação do Conselho Municipal de Educação.

