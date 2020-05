O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Ocorreu na quinta-feira, dia 7, a primeira entrega de alimentos não perecíveis ao Cras, arrecadados pela campanha de Tradicionalismo Solidário, desenvolvida pelo CTG Querência do Arroio do Meio. Os alimentos da primeira semana da ação foram entregues pelo patrão Clécio Schwarzer junto com o coordenador de comunicação da entidade, Auri Heisser, o Piá Farroupilha da 24ª RT, Felipe Schneider e a 1ª Prenda Mirim, Isabella Gomes Schwarzer.

Com o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias necessitadas, durante a quarentena, devido ao coronavírus, a campanha consiste na colocação de pontos de coleta em estabelecimentos parceiros. Pede-se à comunidade, se possível, que doe preferencialmente arroz, feijão, farinha de trigo e leite. Os pontos para arrecadação são os supermercados Languiru, Dália e Marel e o Super Fröhlich no bairro Rui Barbosa. A campanha continua até final de maio e o Cras é o responsável por fazer a distribuição entre as famílias necessitadas.

Relatório completo da primeira coleta de doações nos mercados Dália e Languiru:

Arroz – 15 kg

Feijão – 5,5 kg

Farinha – 6 kg

Leite – 8 litros

Massa – 6 kg (12 pacotes)

Açúcar – 5 kg

Azeite – 5 unidades (900ml)

Bolacha – 1 pacote 335g

Detergente – 5 unidade

Desinfetante – 5 unidades

Sabonete – 5 unidades de 150g

Por daiane