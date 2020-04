O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

INGREDIENTES

PÃO DE LÓ

5 ovos grandes

1 copo bem cheio de açúcar

1 copo de farinha

1 colher de sobremesa de fermento

Corte 5 bombons ouro branco e reserve

Dependendo da forma com aro removível, você vai precisar de 1 caixa de Kitkat para fazer as laterais e um laço largo de fita ao seu gosto

CHANTILLY:

1 pote de nata

4 colheres de sopa de açúcar fino

1 caixinha de creme de leite gelado

Bater a nata em velocidade baixa e colocar aos poucos açúcar e um pouquinho de creme de leite. Não pode deixar encrespar a nata.

MONTAGEM:

No fundo do aro removível coloque um pouco de nata

Corte o pão de ló em 3 discos bem finos

Coloque um deles depois novamente nata e bombom picado, depois outro pão de ló e o disco de mousse de chocolate, coloque nata e bombom e o último disco de pão de ló. Lembrando que desde o início da montagem você já coloque nas laterais os Kitkat

Para completar, rale um chocolate ao leite em cima da cobertura e faça um brigadeiro tradicional, segue a receita:

2 leites condensados

1 colher de manteiga

2 colheres de sopa de chocolate 50%

1 colherinha de chá de mel

Colocar na panela de fundo grosso, iniciando com fogo brando e mexendo com colher de silicone e baixar o fogo até soltar da panela. Logo após colocar num refratário e cobrir com plástico encostado no produto. Deixar gelar e depois enrolar as bolinhas e passar no granulado ou chocolate ralado grosso.

Por daiane