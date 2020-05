Dia do Trabalho

A pandemia provocada pelo novo coronavírus tem trazido mudanças consideráveis em vários setores da sociedade, exigindo muitas adaptações. O setor de saúde teve de inovar para fornecer alguns serviços essenciais, justamente no momento em que são mais necessários. A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) tem trabalhado para manter o cuidado e a atenção com as pessoas, mesmo que a distância. Por isso, além do Disque Coronavírus Unimed VTRP, que permite aos clientes conversarem com um médico, por telefone, para receber orientações, a cooperativa oferece o PA Virtual 24h Coronavírus Unimed VTRP, onde as consultas são realizadas por vídeochamadas.

Outra ferramenta criada é a teleconsulta, que permite a conversa com o profissional da medicina sem a necessidade de sair de casa, de forma virtual, por meio de aplicativos de celular. Para falar sobre essa nova modalidade que a cooperativa disponibiliza, o AT conversou com o superintendente de Desenvolvimento da Unimed VTRP, Fábio Furst de Loreto, que fala sobre os atendimentos a distância em época de pandemia.

AT – A pandemia vem acelerando processos e as consultas por vídeo já são uma realidade. Antes da pandemia, a Unimed VTRP já disponibilizava teleconsultas ou outros atendimentos de saúde de forma virtual?

Fábio Furst de Loreto – Mesmo antes da pandemia, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo oferecia aos clientes o Unimed Fone, um serviço de orientação médica por telefone, em que o cliente pode tirar dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à saúde.

Com a preocupação de se reinventar e ter acesso às novas soluções do mercado, em 2019 a cooperativa realizou a 1ª edição do Innovation Unimed, um programa de conexão com startups de todo o Brasil, que busca respostas a desafios da área da saúde. O programa, que tinha como um dos desafios a teleconsulta, permitiu com que o recurso fosse aplicado com mais agilidade na Unimed VTRP – colocando-nos como uma das primeiras do Rio Grande do Sul a disponibilizar a opção aos seus clientes.

AT – Como a Unimed VTRP se adaptou a esta nova modalidade de atendimento?

Fábio Furst de Loreto – Utilizamos de metodologias ágeis para adaptação, como o nome já diz, colocamos para funcionar uma primeira versão para que pudéssemos disponibilizar rápido para acesso de nossos clientes. Essa versão já teve diversas atualizações, a fim de implementar melhorias, como o receituário on-line. A adaptação ainda está acontecendo, acelerada pela pandemia e dentro das projeções iniciais.

AT – Quantos profissionais aderiram ao sistema de teleconsultas?

Fábio Furst de Loreto – A adesão tem crescido a cada semana. Já são mais de 150 médicos utilizando o sistema de teleconsultas.

AT – Como está a procura por esse serviço?

Fábio Furst de Loreto – Como estamos passando por um processo de mudança acelerada por um ente externo ao processo natural, estamos acompanhando um aumento gradativo na utilização dessa ferramenta, que possibilita o atendimento on-line. Temos dois processos distintos, a consulta com nossos cooperados na modalidade on-line e um modelo de Pronto Atendimento Virtual específico para a Covid.

AT – Quais são os pontos positivos e os desafios das teleconsultas?

Fábio Furst de Loreto – Os pontos positivos que identificamos dizem respeito ao acesso, à comodidade de utilização e à proteção contra a contaminação neste momento específico. O grande desafio que estamos acompanhando não são as implementações de melhoria, mas como será este novo hábito dos clientes pós-pandemia, para que possamos continuar evoluindo.

AT – A nova modalidade de atendimento tende a ser algo que veio para ficar ou após a pandemia os atendimentos voltam a ser somente presenciais?

Fábio Furst de Loreto – Por enquanto a aprovação está condicionada à pandemia, porém trabalhamos com a possibilidade da continuidade dessa modalidade de atendimento, visto que já vinha sendo estudada por diversos players como novas opções de tipos de atendimentos. Importante salientar que estamos acompanhando este movimento para nos mantermos atualizados à necessidade de nossos clientes e aos movimentos de mercado.

Atendimento coronavírus

Atualmente, a Unimed VTRP disponibiliza aos seus clientes um número de telefone para esclarecer dúvidas referentes ao coronavírus (0800 940 78 00). Também foi implantado o PA Virtual, um serviço de orientação sobre a doença, mas por vídeo. E, recentemente, foi divulgada a opção de teleconsultas em diferentes especialidades, evitando que o cliente saia de casa (saiba mais em www.unimedvtrp.com.br/teleconsultas).

O PA Virtual 24h Coronavírus Unimed VTRP atende consultas exclusivamente de clientes que estão com sintomas suspeitos do Covid-19, e que estão em dúvida sobre como proceder. O objetivo é oferecer um atendimento para que os clientes não precisem sair de casa e, ao mesmo tempo, diminuir a demandas de emergências e outros serviços de saúde de nossa região. A iniciativa é uma parceria entre a Unimed VTRP e a startup Conexa Saúde, que participou da primeira edição do InnovatiOn Unimed.

Por Alan Dick