O Alto Taquari - Cotidiano

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio deu continuidade, na segunda-feira, dia 20, à vacinação da gripe. A aplicação ocorreu na quadra esportiva da Escola Estadual Guararapes. Como o início das aplicações estava agendado para as 13h30min, muitas pessoas do grupo prioritário contemplado se adiantaram, o que causou fila antes da abertura.

Nesta fase serão vacinados profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Idosos e profissionais da saúde que não se vacinaram na primeira fase, ainda podem aproveitar a oportunidade. O município agora aguarda a vinda de nova remessa de vacinas.

Mais de três mil pessoas foram imunizadas desde o início da campanha, em 21 de março. A meta é vacinar 6.947 arroio-meenses dos grupos de risco, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 9 de maio inicia a terceira fase da campanha, com vacinação de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, professores das escolas públicas e privadas, indígenas, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Na próxima semana, retorna a vacinação de rotina no município, conforme calendário vacinal. No Centro serão vacinados adultos e idosos, das 7h às 16h30min, sem fechar ao meio-dia. Na ESF 2 – bairro Aimoré, serão vacinadas crianças, gestantes e puérperas, das 7h30min às 11h45min e das 13h às 16h45min.

Total de vacinados

Idosos -2.685

Trabalhadores da saúde – 476

Crônicos – 287

Caminhoneiros – 208

Forças de segurança – 84

Total vacinados – 3.740

Total de vacinas recebidas – 3.740

Por daiane