Municípios

Atendendo o calendário da legislação eleitoral, dois secretários municipais da Administração Municipal de Pouso Novo, deixaram os cargos no começo desta semana. As saídas permitem que possam participar do pleito de outubro. Uma das saídas aconteceu na secretaria da Agricultura, onde Verônica Brock Pozzebon deixou o cargo. Outra saída foi do secretário da Saúde, Jacir Seibel. Segundo informações, o prefeito Aloisio Brock não vai nomear novos secretários. A pasta da saúde será acumulada pela secretária da Assistência Social e primeira-dama, Kelyn Brock e na pasta da agricultura, o servidor do município Jozir dos Santos (Tita), vai responder de forma interina. Com relação à saída de Verônica, da pasta da Agricultura, resta saber se a mesma vai ocupar a cadeira que tem na Câmara de Vereadores. Há informações de que Verônica não vai assumir sua cadeira no legislativo.

Em Capitão, a Administração realizou mudanças nas secretarias de Obras, onde Leocir Fachini foi substituído por Jorge Fachini. Também se afastaram os secretários da Agricultura, Benjamin Fachini e Jari Hunhoff, da secretaria da Saúde. Ciente da situação econômica atual e como forma de otimizar o uso de recursos públicos, não serão nomeados novos secretários para as pastas da Agricultura, que vai ficar sob a responsabilidade do prefeito Paulinho Scheid, enquanto que o vice-prefeito, Daniel Hunhoff vai responder pela secretaria da Saúde. O secretário da Educação Felipe Lorenzon permanece à frente da pasta.

Em Travesseiro, foi registrada apenas uma mudança com a saída do secretário de Obras, Paulo César Ahne que foi substituído por Aldair Hoffle, também servidor concursado que atuava na secretaria de Obras, por onde já teve outras passagens como secretário em governos anteriores entre 1999 à 2000 e 2011 à 2012.

Em Marques de Souza, o prefeito Edmilson Dörr (Brida) não registrou a saída de nenhum de seus secretários para concorrer na eleição de outubro.

Por daiane