O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Apesar das recentes flexibilizações nos decretos locais permitindo a retomada de atividades como o comércio, mediante medidas de cuidado, muitas outras permanecem suspensas. Entre elas, os encontros e oficinas oferecidos aos idosos, pois eles fazem parte do grupo de risco.

Estas pessoas, que antes tinham uma rotina tão ativa, agora estão em quarentena para se preservar, porém, sentindo muito a falta das interações e da alegria do convívio com colegas e amigos. A coordenadora da Terceira Idade de Arroio do Meio, Diana Ames afirma que eles encaram com seriedade o cuidado com a saúde e a prevenção ao novo coronavírus, mas são um dos públicos que mais sofre ao se ver limitado em casa. “Eu entendo completamente como eles devem estar sofrendo com isso. Na questão dos bailes, por exemplo, era um momento deles, uma alegria que eles tinham”, comenta.

O município estava com os bailes de idosos suspensos devido à quaresma, mas muitos idosos iam para outras cidades frequentá-los. Conforme a coordenadora, a retomada dos bailes, que seria no último sábado, dia 18, foi cancelada, além dos que seriam realizados em maio. Durante o ano ocorrem, normalmente, 18 bailes e seis almoços de integração.

Não são apenas os bailes que os idosos de Arroio do Meio frequentam como atividade para seu público. Hoje, no município, existem 20 grupos, com um total aproximado de 1,5 mil envolvidos, sem contar as outras atividades direcionadas aos idosos, o que torna o número muito maior. Nas reuniões mensais dos grupos, os participantes debatem sua programação mensal, lancham, conversam, jogam carteado e reencontram os amigos. “Eu sinto falta de estar com eles, mas sinto que estão em casa, se cuidando. A maioria deles é muito ativa e criativa”, acrescenta Diana. Ela ressalta que as famílias também devem estar percebendo em momentos como o atual, como estas programações são salutares para os idosos e confessa que tem uma preocupação, em especial, com aqueles acima de 80 anos. “Sempre pensamos na saúde, no bem-estar físico e emocional dos nossos idosos, com muito carinho, então neste momento delicado que estamos vivendo, queremos que todos se cuidem ficando em suas casas. Sentimos muita saudade de todos, de todas as atividades, e do convívio que tínhamos praticamente diário. Mas sabemos da importância desse cuidado neste momento, para que, logo ali, possamos nos encontrar e integrar com saúde e segurança como sempre fizemos”, conclui Diana.

Eleitos em 2019 como Rainha e Rei da Terceira Idade de Arroio do Meio, Maria Lansing, 62 anos, e José Inácio Kunz, 64 anos, do grupo Volta a Sorrir, da Barra do Forqueta, estão sentindo falta das programações e, principalmente, de dançar. “Não ficávamos nem sábado e nem domingo em casa”, conta Maria que pondera: “esse é o momento que cada um tem para fazer sua parte, fazer o possível para não entrar em contato com multidões. É meio difícil de um lado, mas do outro é muito importante”.

Maria salienta que é possível estar em casa na quarentena e mesmo assim procurar uma ocupação, como mexer na terra e cuidar de uma horta ou até fazer caminhada em alguma estrada onde não há fluxo de pessoas. Considera preocupante o alto movimento no centro e as filas, mesmo que com distância entre as pessoas. Admite que ela e o marido ficam tristes de não terem os mesmos afazeres de antes, mas espera que essa situação logo passe.

Algumas das atividades que envolvem idosos no município e estão suspensas:

• Torneios de canastra

• Atividades físicas

• Oficinas de artesanato (nas localidades)

• Oficinas do Cras

• Oficinas de cerâmica

• Dança sênior

• Bailes e almoços

Por daiane