Obras

Com o objetivo de promover segurança e organização a um dos acessos do bairro São Caetano à ERS 130, a Administração de Arroio do Meio executou a pavimentação asfáltica da saída do bairro, através da rua José Arnold, junto ao Posto JR. A obra foi viabilizada por meio de uma parceria com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que executou a capa asfáltica, após inúmeras idas e tentativas do Prefeito Klaus Werner Schnack à sede da mesma.

O município, por sua vez, executou o programa Passo à Frente no trecho de 1.750m², preparando a via para posterior pavimentação, com serviços de drenagem pluvial, escavação, aterro, alargamento da via e base. De acordo com o coordenador da secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, a conclusão da obra deve acontecer nos próximos dias, com a concretagem do canteiro central e sinalização da via. A melhoria evita a entrada indevida de veículos por esse acesso, que fica restrito para saída do bairro em direção à rodovia.

Por daiane