Política

Paulo Roberto Heck foi exonerado do cargo de secretário de Obras de Arroio do Meio, na sexta-feira, dia 3. Ele foi substituído pelo vereador Paulo Volk (MDB), que pediu afastamento da Câmara. Com isso, Heck coloca seu nome à disposição da sigla para as eleições de 2020.

Heck foi secretário de Obras desde o início do mandato de Klaus Werner Schnack. Antes disso, havia sido secretário da Agricultura no governo de Sidnei Eckert, sendo que, anteriormente também atuou como chefe da oficina no Parque de Máquinas. “Tenho orgulho de ter participado desta gestão como secretário de Obras, com todo apoio e incentivo do prefeito Klaus. Me orgulho também do Programa Passo à Frente, que conseguimos implantar, trazendo melhorias na infraestrutura dos bairros e interior, atingindo um novo patamar de custo benefício em obras públicas. Tudo isso foi possível, claro, através de planejamento, organização e muito trabalho”, destaca. Agora Heck vai atuar na Briteck, empresa do ramo de britadores onde é sócio, juntamente com seus irmãos, e como mecânico de máquinas pesadas.

O novo secretário de Obras, o vereador licenciado, Paulo Volk, já ocupou a pasta durante o governo de Sidnei Eckert. Volk integra o MDB desde a adolescência. No município, já atuou como coordenador do Transporte Escolar e chefe de gabinete no governo de Paulo Steiner. Durante o mandato de Danilo Bruxel, coordenou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) e o departamento de Transportes. Volk não irá concorrer nestas eleições.

PRINCIPAIS MARCAS DE HECK À FRENTE DA SECRETARIA DE OBRAS:

REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS: Espaço foi totalmente reestruturado em reforma de modernização realizada ao longo de 2018, num investimento superior a R$ 400 mil, provenientes de recursos próprios do Município. A obra contempla a construção de um pavilhão de 285,13m² com cobertura de estrutura metálica e piso de concreto polido, para instalação da oficina e contêineres para depósito de pneus, peças, óleos e graxas; construção da nova sede administrativa de 63,06m²; cercamento do Parque com pilares de concreto e cinco portões; drenagem, pavimentação e ajardinamento do pátio.

ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PASSO À FRENTE: Prepara as vias rurais e urbanas para posterior execução de asfalto, com o objetivo de avançar em pavimentações, reduzindo os custos das obras, já que as próprias máquinas do Município executam os serviços de detonação de valas, drenagem pluvial, escavação, aterro, alargamento da via e base para posterior pavimentação asfáltica. No início, o Programa, que conta com dedicação e comprometimento total dos servidores da Secretaria de Obras, viabilizou o alargamento da rua Esperança e detonação de valas em vários pontos do Município, com o objetivo de dar vazão às águas das chuvas, uma vez que as mesmas corriam pelas estradas, danificando-as. A partir de 2018, foram executados mais de quatro quilômetros de base de asfalto nos trechos da VRS-482, estradas gerais de Picada Arroio do Meio e Passo do Corvo e trevo de acesso ao bairro São Caetano/Posto JR.

MOBILIDADE URBANA – ABERTURA E CONSTRUÇÃO DA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK: Para facilitar o deslocamento entre Centro e bairros, sem a utilização da ERS-130. A medida visa desafogar o trânsito e promover mais conforto, segurança e agilidade à comunidade.

AVANÇO EM PAVIMENTAÇÕES: Mais de 45 trechos pavimentados, somando pedras de basalto, PVS e asfalto.

CONQUISTA DE NOVA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Através da relação pessoal com o deputado Alceu Moreira, foi encaminhado pedido conseguindo R$ 500 mil em recursos para aquisição de nova escavadeira hidráulica de 22 toneladas, que já está licitada e aguarda autorização do Ministério para entrega. Além do novo maquinário aguardado, o Município investiu mais de R$ 700 mil na renovação da frota do Parque de Máquinas desde 2017.

Por daiane