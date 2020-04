Agricultura

A falta de chuvas e a persistência das temperaturas elevadas agravam diariamente o quadro de estiagem em todo

o estado do Rio Grande do Sul e partes dos vizinhos estados de Santa Catarina e Paraná.

O mês de março, a exemplo do que já ocorrera em janeiro e fevereiro, registrou volumes insignifi cantes de precipitações na maior parte das regiões produtoras, causando

grandes perdas nas lavouras de grãos, culturas de milho

e soja, mas também repercutiu na produção de frutas, especialmente na uva, ameixa, maçã e pêssego, na região da

Serra Gaúcha.

Mesmo não tendo um número fi nal, mas deve aproximar-se de 250 os municípios que desde o mês de dezembro de 2019 vêm procedendo a decretação de Situação de

Emergência, como medida de resguardo das necessidades

dos produtores rurais, diante das difi culdades que se manifestam no dia a dia.

Técnicos da Emater/RS-Ascar estão contabilizando

mais de 3,5 mil laudos em lavouras de milho, que contraíram fi nanciamentos, contratando o seguro Proagro, tendo

praticamente o mesmo número de lavouras de soja, além

das situações de produção de frutas.

Os produtores rurais, líderes classistas e entidades

apoiadoras estão fazendo a sua parte, mas lamentam a

excessiva demora dos governos do Estado e da União em

tomarem as medidas esperadas e exaustivamente reivindicadas, no decorrer dos três meses deste ano, além do mês

de dezembro do ano anterior.

A prorrogação de prazos para quitação de fi nanciamentos, a concessão de crédito emergencial, para os produtores atendidos pelo Pronaf e a Bolsa Estiagem para amparar os agricultores que não mais dispõem de água para

animais e o consumo humano, são postulações reiteradas,

mas sem respostas positivas e concretas.

No início desta semana tenho ouvido um desabafo do

deputado federal Jerônimo Goergen, dizendo-se inconformado com a falta de atenção do governo federal em

relação aos produtores rurais gaúchos. Segundo o parlamentar, identifi cado com o agronegócio e o setor primário,

toda a atenção está sendo destinada à área da saúde, não

considerando as imensas difi culdades que o produtor e

toda a classe rural do Estado estão a enfrentar. O congressista demonstra disposição em mobilizar os órgãos governamentais para agilizar as ações de ajuda.

Efetivamente temos que reiterar que as medidas até

aqui tomadas pelos governos federal e estadual, são tímidas e quase insignifi cantes. Cito o exemplo da anunciada

prorrogação do prazo para o pagamento das sementes

de milho e sorgo, do Programa Troca-troca. De 30 de abril

passa para 31 de maio. Conceder trinta dias a mais para

a quitação de um compromisso, representa quase nada,

considerando os imensuráveis prejuízos que os produtores

estão amargando.

A quase totalidade dos agricultores que utilizam as sementes do Troca-troca são produtores de leite. E a situação

dos leiteiros é de conhecimento de todos, verifi cando-se

desistências e muita insegurança, sem perspectivas de recuperação da atividade, em crise nos últimos três anos.

Por daiane