Estou aproveitando muito as maravilhas tecnológicas nestas semanas em casa. Dá para percorrer, sem pressa, os sites de notícias ou as gravações no YouTube e encontrar uma variedade infindável de opções. Tem de tudo e nós podemos nos perder por todos os caminhos, sem culpa nenhuma. Eu, por exemplo, estava lendo um jornal da Suécia e acabei assistindo ao vídeo do casamento do rei Carl Gustav com a brasileira Silvia, ocorrido no ano de 1976…

Bom, mas a conclusão mais evidente da leitura de jornais é que todos os países estão assustados. Praticamente desapareceram aqueles que não davam importância ao assunto.

A seguir, algumas notícias interessantes, que recolhi:

A Dinamarca, no norte da Europa, é um dos países mais avançados do mundo. Tem uma invejável qualidade de vida. Observou estrito isolamento social e agora está experimentando retornar. Até o momento em que escrevo, contabiliza cerca de 400 mortes – número considerável, para um país com a metade da população do Rio Grande do Sul.

Uma experiência interessante se realiza no sul da Dinamarca. Em Logumkloster, uma escola de 350 crianças foi escolhida para servir de teste. Há pouco mais de uma semana as crianças foram chamadas de volta. Mas com várias precauções. A maior parte das aulas é dada ao ar livre. As classes foram divididas em duas ou três, para ficarem bem pequenas. No chão das salas colocaram-se marcas indicativas da distância que deve ser observada. Lavar as mãos entrou para a rotina escolar. Mais ou menos a cada hora as crianças vão para a torneira e usam água e sabão.

Com as crianças de volta à escola, os adultos têm melhores condições de trabalho, mesmo quando atuam em regime de home office. Alguns dos pais não estão satisfeitos com a medida, porém. Dizem que os pequenos foram levados para a linha de tiro, por assim dizer. Dizem que as crianças estão servindo de cobaia, em benefício da economia.

Por outro lado, na mesma Dinamarca, o governo paga 75% do salário dos empregados nas empresas que se comprometem a não demitir.

País vizinho da Dinamarca, a Suécia estabeleceu um programa de treinamento rápido para funcionários de empresas paradas, como companhias aéreas e hotéis. Depois do treinamento, esses funcionários passam a atuar em hospitais, executando serviços administrativos, de limpeza e de acolhimento a pacientes. Os salários são assumidos pelos hospitais.

Curiosidade: a princesa Sofia, esposa de Carl Philip, o filho do rei, também participou do treinamento e também está atuando como atendente de hospital.

Da Turquia vem uma notícia boa. A bela cidade de Istambul, banhada pelo Mar de Mármara e pelo Estreio de Bósforo, está sendo agraciada com uma inusitada “invasão” de golfinhos. Eles se encorajaram a aparecer, e vieram em bandos, depois que o intenso tráfego de barcos foi praticamente suspenso nas águas de Istambul.

