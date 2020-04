Municípios

A Administração Municipal de Pouso Novo, teve uma baixa em sua equipe de servidores no sábado com a morte do secretário das Comunicações, Ricardo Brenner. O servidor entrou no atual governo em 2017 com cargo comissionado, assumindo a pasta das Comunicações em janeiro de 2019. Em janeiro deste ano teve que se licenciar para tratamento de saúde após um acidente de trânsito, no Centro de Pouso Novo, que lhe causou lesão em uma perna. Mesmo passando por tratamento de saúde nos hospitais de Progresso, Soledade e Lajeado, Ricardo chegou a reassumir a pasta que dirigia por alguns dias, quando novamente foi afastado para tratamento de saúde. No sábado, quando faleceu por parada cardíaca, estava internado no Hospital Santa Isabel de Progresso. O enterro aconteceu na manhã do último domingo no Cemitério Católico de Pouso Novo. Ricardo, 47 anos, era casado e tinha dois filhos.

Ricardo, que também era conhecido por Sapo, tinha atuação decisiva no setor de esportes com participação na formação e coordenação de equipes de futebol que representavam o município em competições da Aslivata ou torneios regionais promovidos pela Litrafa de Travesseiro e no Campeonato de São José do Herval. Ainda em 2019, teve decisiva participação como organizador e também como jogador no Torneio Municipal de Futsal de Pouso Novo.

Assim que tomou conhecimento da morte do servidor, o prefeito Aloisio Brock, decretou luto oficial por três dias. Em nota repassada para imprensa o prefeito externou seus sentimentos à família e aos amigos. Lamentou a morte repentina do colega e amigo, dizendo que o mesmo vai deixar para sempre um vazio em seus corações.

Por daiane