A Administração de Arroio do Meio oficializou há poucos dias o convênio com a Sociedade Sulina Divina Providência – Hospital Estrela, para contratação de serviços de emergência, em face da situação de calamidade pública para atendimento emergencial a possíveis pacientes de Arroio do Meio contaminados pela Covid-19.

O convênio autorizado pelo Legislativo, contempla o repasse mensal de R$ 77.786,40 para Pronto Atendimento Covid-19 – estrutura exclusiva para atendimentos a pacientes graves com suspeita de contaminação pelo coronavírus -, e UTI adulto Covid-19 – ampliação emergencial de sete leitos de internações hospitalares em Unidade de Terapia Intensiva para pacientes com quadro clínico gravíssimo. A medida é inicialmente válida para três meses, podendo ser prorrogada enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento aos efeitos da situação de emergência de saúde pública da Covid-19.

Outro avanço de enfrentamento ao coronavírus é a ampliação de repasse do município ao Hospital São José, para a contratação de um médico intensivista, responsável por cuidados especiais de pacientes graves.

