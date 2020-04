Municípios

Desde segunda-feira, dia 30, o prefeito de Travesseiro, Genésio Hofstetter, juntamente com o seu vice, Sérgio Nied, tem convocado de forma permanente o secretariado municipal para discutir e planejar atividades que envolvem atitudes concretas de prevenção que visam o não aparecimento da Covid-19. O prefeito pediu que atitudes concretas fossem tomadas sempre que necessárias. A primeira medida foi iniciada na manhã de terça-feira, dia 31, através da secretaria de Saúde, com um amplo processo de higienização e desinfecção dos principais pontos de circulação de pessoas e prédios públicos. Este processo de desinfecção terá três etapas com intervalo de 72 horas.

Outro trabalho, de acordo com os chefes do executivo, é que cada secretário elabore atos que devem e podem ser realizados para beneficiar e proteger a população de Travesseiro. Os secretários em consequência devem, durante esta semana, trazer para o executivo, medidas práticas, já pré-avaliadas para se colocar em prática para que até no final de semana se tenha um conjunto de medidas que possam ser aplicadas. Mesmo antes de colocá-la em prática, é necessário saber se as medidas propostas cabem dentro do Decreto de Calamidade Pública ou necessitam de autorização legislativa.

A intenção do município é o de apoiar todas as medidas que estão sendo postas pelo ministério da Saúde, pela secretaria de Saúde do Estado, pela Associação dos Prefeitos do Vale Taquari (AMVAT) e demais órgãos médicos e científicos que estão trabalhando no combate à este vírus que está preocupando a todos. Em nota repassada para imprensa, a Administração Municipal de Travesseiro recomenda que o melhor remédio hoje é “FICAR EM CASA”.

Por daiane