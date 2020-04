Carta Branca

Você já ouviu falar em Lee Iacocca?

Pois é. Aqui está uma das vantagens de viver na gaiola, como agora estamos. Agora podemos ler todos os livros que fomos estocando para um dia ler. Entre os livros da minha vasta pilha estava a autobiografia de Lee Iacocca, na edição americana de 1984.

Comecei a ler e não deu para parar. Trata-se de uma autobiografia, mas, verdade seja dita, o biografado não escreveu sozinho. Para melhorar o texto, convidou um renomado jornalista, William Novak. O resultado é uma leitura alegre, fácil, instigante. Fica melhor ainda porque o livro está cheio de golpes de sinceridade e de revelações sobre os bastidores das grandes corporações. O leitor se sente meio cúmplice, descobrindo os segredos deles…

§§§

Lee Iacocca foi um extraordinário homem de negócios da indústria automobilística. Filho de imigrantes italianos, nasceu em 1924 nos Estados Unidos e morreu com 94 anos. Seu nome de batismo era Lido Anthony Iacocca. Já adulto, cansou do nome Lido, que soava muito estranho junto de um sobrenome mais estranho ainda. Resolveu simplificar. Mudou para Lee Iacocca e assim ficou conhecido.

A trajetória de Iacocca e suas ideias sobre administração são célebres. Até hoje ele é um “case” estudado nos cursos de administração de empresas. Não é pra menos. Foi responsável pelo lançamento de alguns dos modelos de automóveis mais famosos da história, como o Ford Mustang, por exemplo. Tinha faro especial para identificar as tendências do gosto, bem antes de elas ficarem evidentes para todo mundo. Como se sabe, um carro leva anos para deixar de ser um projeto e chegar às ruas.

Mas teve também sua cota de dissabores. O maior tombo foi ser demitido da Ford. Depois de 32 anos na empresa foi desbancado do posto mais alto da Companhia.

A opção foi começar de novo, agora numa empresa falida, como a Chrysler era naquela altura. Sua capacidade de trabalho e a habilidade para cercar-se dos melhores talentos permitiram concretizar a missão quase impossível de recuperar a Chrysler. Um sucesso quase inacreditável.

Algumas ideias de Iacocca:

• Às vezes, até o melhor administrador é exatamente como aquele menino que passeia com um cachorro grande e espera para ver aonde o animal quer ir, para então leva-lo lá.

• Um bom administrador precisa ouvir tanto quanto precisa falar. Muita gente não entende que a comunicação verdadeira se processa nas duas direções.

• A chave do sucesso não são os dados de que a empresa pode ter à disposição. A chave do sucesso são as pessoas que a empresa tem.

• Meu pai sempre disse que se, ao fim da vida, você consegue contar cinco amizades verdadeiras, então você teve uma vida notável.

• Se a vida ficar muito amarga, experimenta rebolar. Às vezes o açúcar está no fundo.

Por daiane