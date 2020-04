Esportes

O ambiente do futebol contempla sentimentos distintos como vibração e alegria, tensão e frustração, empatia e aversão. Um cenário onde a paixão e a emoção costumam ficar acima da razão. Por vezes, essa mistura de sensações desperta um dos gestos mais bonitos da humanidade: a solidariedade.

Estamos conhecendo um outro lado dos clubes de futebol no combate ao COVID – 19 (Coronavírus). Justamente, um destes exemplos está por vir de Lajeado. Na próxima quinta-feira, no dia 23 de abril, o Clube Esportivo Lajeadense completa 109 anos. Para celebrar esta data, o clube organizou uma ação diferenciada em parceria com a sua patrocinadora, a Cooperativa Languiru.

Em comum acordo, as instituições definiram que parte dos recursos destinados ao patrocínio do clube serão convertidos em caixas de leite Languiru, que serão doados para entidades assistenciais de Lajeado. Em 2019, ambas as instituições já realizaram uma campanha semelhante arrecadando leite para a Apae de Lajeado.

Compromisso com a região

O presidente da Cooperativa Languiru, Dirceu Bayer, destacou que é preciso ser solidário com entidades assistenciais que conduzem trabalhos fundamentais para a sociedade. “Não conseguimos ajudar a todos como gostaríamos, porém, estamos fazendo muito apoiando iniciativas locais e nossos parceiros tradicionais, como neste caso”, observou. Bayer ressaltou que existem muitas semelhanças nos valores preconizados tanto pelo Lajeadense como pela Languiru. “ Não podemos ficar indiferentes perante o que está acontecendo. Temos um compromisso econômico e, principalmente, social com o Vale do Taquari”, endossou.

Ajudar a cidade que tanto faz por nós

O presidente do Clube Esportivo Lajeadense, Alexandre Sebben, reforça o papel do clube como representante da sociedade e de uma torcida apaixonada: “Percebemos que poderíamos fazer mais pela cidade que tanto faz por nós. Somos um clube que necessita de ajuda constante da sociedade e agora, que a sociedade enfrenta um dos maiores desafios da nossa história, estamos vestindo a camisa e entrando em campo para oferecer ajuda da forma que podemos ajudar”.

Por daiane