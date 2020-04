Páscoa

Para os luteranos a Páscoa é um tempo muito especial, pois é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, o pecado e do diabo. Em preparação à Páscoa temos o tempo da Quaresma, tempo de arrependimento e perdão, tempo de reconciliação com Deus e com o próximo. No tempo da Quaresma algumas partes da liturgia do culto não são cantadas. Na Sexta-Feira Santa lembramos a morte de Jesus Cristo na cruz. Celebramos o culto especial para este acontecimento, enfatizando o quanto Cristo teve que sofrer por nós; tudo o que ele foi capaz de fazer por nós a ponto de morrer na cruz. Neste dia o sino não é tocado, os paramentos do altar são pretos. O domingo da Páscoa e um dia de grande festa e alegria pois lembramos a ressurreição de Cristo e como conseqüência a certeza da nossa ressurreição. O túmulo normalmente lembra a morte, mas este túmulo está vazio. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa salvação. Cristo venceu a morte por nós e esta vitória também é nossa. Existe uma esperança de vida para todos nós, a esperança da vida eterna. Neste dia são celebrados cultos especiais de louvor e gratidão a Deus. Cada domingo do ano nos lembra que Cristo ressuscitou nos enchendo de esperança e paz.

Mt 16.6: Ele ressuscitou, não está mais aqui!

Milhares de cristãos proclamam: Cristo ressuscitou! Cristo vive! Aleluia!. Que mensagem! A notícia que os anjos deram às mulheres: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Esta mensagem mudou tudo, e não somente para as mulheres que foram ao sepulcro, mas durante os séculos até hoje, para toda a humanidade, em especial para os que crêem. Esta mensagem muda tudo.

Muda o quê?

Ele não está aqui.. Ele ressuscitou. Isto mudou tudo. A tristeza das mulheres foi transformada em grande alegria. A desilusão dos discípulos de Emaús foi transformada em grande esperança. A tristeza dos discípulos foi transformada em grande júbilo e alegria. Jesus lhes apareceu ressuscitado e disse: “Paz seja convosco!” E a paz inundou seus corações. Os discípulos retornaram alegres para a Galiléia. Eles tinham uma grande certeza: Jesus vive. Temos perdão dos pecados. Temos comunhão com Deus Pai. A morte foi vencida. Temos a esperança da vida eterna. Foram à Galiléia a espera de novas manifestações de Jesus. Ele andou com eles na Galiléia durante um período de 40 dias. Abrindo-lhes as Escrituras, ensinando, confortando, consolando. E ele prometeu estar com eles para todo o sempre, até aos confins dos séculos.

Isto muda tudo, até hoje.

Sim, isto muda tudo. Pois não comemoramos um simples acontecimento do passado. Mas um fato concreto, real e novo a cada dia. Cada dia ele nos dá vida nova e novas forças. E Jesus quer-se encontrar cada dia conosco. Ele está ainda em nosso meio por sua palavra e seus sacramentos. Ele nos fala pela Bíblia. “Se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo 8.31,32). A verdade de Deus liberta como libertou os discípulos no dia da páscoa das dúvidas, incertezas, medos e temores e lhes fortalece a fé.

Quando ouvimos sua palavra, lendo-a em casa, ouvindo-a nos cultos, temos nosso encontro com Jesus, o ressuscitado. Ele realmente vem a nós por meio de sua palavra e dos sacramentos. Pois, “onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles” (Mt 18.20).

Quando participamos da santa ceia (Mt 16.26-28), onde Jesus nos diz: “ Isto é o meu corpo isto é o meu sangue, o recebemos para o fortalecimento de nossa fé.

Quais os resultados práticos de nossa festa da páscoa, hoje?

A Páscoa é o grande dia da reconciliação, do perdão. Deus Pai aceitou o sacrifício de seu Filho em nosso lugar. A ressurreição é a proclamação do perdão. A morte foi vencida. Não precisamos mais temer a morte. Todos os que crêem são herdeiros da vida eterna. Somos herdeiros. Não o vemos, mas o temos em fé. Dá-nos vida nova, pela fé na graça de Cristo. Nova razão de vida. “O meu viver é Cristo” (Fp 1.21). Consolo e força nas tribulações.

Pastor Jair Erstling

Por daiane