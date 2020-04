Economia

O crescimento da Girando Sol no mercado acelera projetos de ampliação da empresa, com sede em Arroio do Meio. Quatro anos após inaugurar o novo complexo industrial de 22 mil m², a moderna e sustentável estrutura física requer ser aumentada em cerca de 6 mil m², buscando o incremento da produtividade. Num investimento estimado em R$ 40 milhões, os recursos são aplicados em área física e maquinário. O projeto é feito por etapas e está em fase de implementação desde o ano passado, sendo que a conclusão está prevista para 2021, e o ritmo podendo sofrer alguma variação em função do coronavírus.

O principal aporte está previsto para o setor de lava-roupas em pó, com a construção de uma torre para fabricação própria da principal matéria-prima do produto e total autonomia no processo que hoje ainda conta com um parceiro industrial externo. Com isso, a Girando Sol vai dobrar a capacidade produtiva desta linha.

Também são investidos recursos nas áreas de fabricação de embalagens, envase e rotulagem, na aquisição de novos tanques de armazenamento e na expedição, para maior capacidade de estocagem.

De acordo com o diretor Gilmar Borscheid, a empresa sempre procura estar alinhada com as necessidades dos consumidores. “Em períodos, novos hábitos e necessidades surgem e, para isso, precisamos de novas tecnologias, novos processos e equipamentos. O principal investimento está sendo feito na construção de uma torre de lava-roupas em pó denominada de Spray dry, com isso teremos um controle maior de qualidade, com mais opções de agregar qualidade ao lava-roupas em pó”.

Com o investimento, Borscheid diz que a Girando Sol terá ganho de escala em muitas linhas. “O mais importante é a evolução de nossa linha de produtos de limpeza, onde conseguimos agregar valor e qualidade aos produtos. Um exemplo é nosso limpador perfumado, que agregamos a tecnologia de inibir maus odores, tais como frituras e pets”.

Segundo pesquisa da revista Varejo AS, todas as famílias de produtos da Girando Sol estão numa posição privilegiada dentro do negócio, amaciante de roupas, lava-roupas em pó, desinfetantes e lava-louças.

Meio ambiente

Considerado fundamental, tudo que diz respeito ao meio ambiente recebe atenção especial pela empresa. Além das várias frentes já efetuadas, a Girando Sol quer aumentar a filtragem e tratamento da água coletada da chuva para uso na formulação, assim diminuindo a utilização da matéria-prima do lençol freático. A medida está alinhada com a otimização dos demais processos, melhorando sua ecoeficiência com o maior reuso da água e redução da geração de efluentes.

