O Alto Taquari - Cotidiano

Neste momento tão delicado pelo qual estamos passando, onde a pandemia pelo novo coronavírus vem tomando proporções cada vez maiores e imprevisíveis, eu, Larissa Helena Basso, como profissional da área da saúde, atuante na cidade de Arroio do Meio, me sinto na posição de oferecer, de alguma forma, para a população, algumas informações que possam contribuir para melhorar nossa condição de saúde, de forma geral, a começar pela saúde bucal. Estamos há dias na quarentena, voltados para os nossos lares, no convívio familiar e tendo acesso a muita informação através dos meios de comunicação. Poder falar sobre algo, que possa agregar saúde e cuidado me parece interessante, em tempos que contabilizar números de suspeitos ou casos confirmados do coronavírus se tornou cotidiano.

Uma vez que nós, dentistas, estamos afastados temporariamente de nossos consultórios, vejo a importância de falar e incentivar a escovação e o uso do fio dental nesta quarentena. Todos nós estamos em casa, fazendo nossa parte em prol de um bem maior coletivo e é evidente que saímos da nossa rotina, ficamos sujeitos a comer mais alimentos fora de hora, um bolinho aqui, uma sobremesa lá, uma pipoca com melado, enfim, diversos alimentos que contém uma quantidade considerável de açúcar, o que pode aumentar a incidência de cáries, justificando assim a necessidade de intensificar a higienização com intuito de prevenir problemas futuros.

Outro ponto relevante a ser abordado, e uma situação recorrente em meu consultório odontológico, é o bruxismo infantil. Esse papo se torna mais direcionado para as famílias com crianças e adolescentes. Reforço para que os pais, nesta quarentena, fiquem atentos ao sono de seus filhos. O bruxismo infantil está crescendo diariamente e pode estar relacionado não só a fatores emocionais, mas também a distúrbios neurológicos e respiratórios. Eu, como Ortodontista, acho fundamental uma avaliação criteriosa, quando for possível, é claro, caso a criança apresente sinais de bruxismo noturno.

Temos visto durante estes dias, muitas informações circulando sobre a Covid-19, sua forma de transmissão, cuidados a serem tomados, questões econômicas e todos os assuntos que envolvem essa pandemia. É preciso, mais do que nunca, saber filtrar as informações que, de fato, têm embasamento cientifico ou de fontes confiáveis e cuidar com as inúmeras fakenews. Dentro deste contexto, existem estudos científicos que comprovam o uso de Clorexidina 0,12% (capacidade de retenção de 4 horas na cavidade bucal) em bochechos, apresentando eficácia contra o vírus Infuenza, porém, na minha opinião, incluiria os bochechos diários, como uma forma de ajudar nos cuidados contra contaminação, uma vez que a boca é um dos locais de fácil transmissão.

Por fim, acredito que nós ,seres humanos, temos a nossa plenitude somada ao corpo mente e espírito, e é nessa unificação que temos que priorizar o equilíbrio. Em tempos de quarentena, além de manter os cuidados gerais, viva o dia de hoje, foque no presente, seja otimista, proativo e confie no propósito da vida. Cuide não só de sua saúde bucal, como da sua mente, do seu corpo, medite, se alimente bem, se exercite, mesmo que dentro de casa, leia livros, valorize os momentos em família, se reinvente e acima de tudo, entenda que o mundo clama por mudanças, e talvez esta “coronacrise” seja para nos mostrar algo muito maior.

Por daiane