Futebol

A Federação Gaúcha de Futebol, após conferência com os clubes que participam da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de 2020 – Copa Ibsen Pinheiro, anunciou na semana passada, o seu desejo de reiniciar os jogos desta competição no mês de agosto. Um dos participantes do torneio é o Clube Esportivo Lajeadense ,que interrompeu a sua participação na competição com três partidas disputadas, somando quatro pontos ganhos que deixam a equipe em 4º lugar em sua chave. Se o retorno dos jogos em agosto for confirmado, o Lajeadense terá como primeiro adversário o Internacional, em Santa Maria, e depois o Guarany de Bagé e o Avenida de Santa Cruz do Sul, em Lajeado, e o São Paulo, em Rio Grande. O reinício não tem data definida, dependendo da evolução ou não da pandemia do coronavírus e a autorização por parte das autoridades do reinício do futebol.

Por daiane