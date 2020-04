O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Márcio Cé, 48 anos, embora não resida mais em Arroio do Meio, tem seus pais, Juracy e Gládis Cé, tios e muitos primos residindo na cidade e, sempre que a agenda permite, vem ao encontro deles.

Márcio, com seu jeito extrovertido e audacioso atuou em vários segmentos no período que residiu em Arroio do Meio. Há muitas lembranças do período em que atuou como modelo, conquistou títulos de beleza, de quando foi proprietário de agência de modelos e eventos, da academia de musculação, sem esquecer, é claro, do longo período em que atuou como colunista social do jornal O Alto Taquari – temporada que deixou saudades.

Márcio tinha um jeito característico e irreverente de escrever. Ele próprio confessa que, às vezes, se pega pensando: “quantas coisas eu já fiz, como o mundo dá voltas. Todos nós temos uma história e passa muito rápido tudo isso”.

O tempo passou e mostrou novos caminhos. Nos últimos 17 anos esteve em Porto Alegre, trabalhou como coordenador e na supervisão de bancos de uma empresa em Curitiba. Viajou por vários estados do Brasil. Neste meio tempo formou-se em RH e, logo em seguida, fez pós-graduação em Marketing Empresarial.

Reconhece que uma das melhores decisões que tomou foi quando resolveu fazer coaching, onde teve a oportunidade de conhecer outro potencial. Logo após o curso, surgiu um grande entusiasmo que o direcionou para a área gastronômica. Fez vários cursos e especializações, incluindo participações em feiras internacionais. Numa delas, pôde aprender alguns dotes culinários do Fogaça do Programa Masterchef.

Nestas idas e vindas, profissionalizou-se na Escola Gastronômica Egas de Porto Alegre, nos cursos de Chef e Eventos Profissionais. Obteve conhecimento nos menus de comidas alemãs, italianas, espanholas, portuguesas e, é claro, da cultura brasileira. Em dado momento trabalhou como técnico da Vigor e da Cargil, demonstrando e fazendo receitas para centenas de empresas pelo estado.

Em 2018 foi convidado para ministrar cursos na área gastronômica, teve turmas em Soledade e com a empresa Ferga em Lajeado, Novo Hamburgo, Gramado, entre outros locais.

Inserido no segmento, foi se tornando conhecido e as portas abriram-se também para uma clientela mais seletiva, sendo convidado para fazer grandes eventos, como jantares, casamentos, formaturas, aniversários em residências e clubes. Nessas ocasiões os elogios aos seu trabalho, aos sabores, diferenciais e ornamentação nos pratos, o deixaram lisonjeado. Nessas horas lembra da própria origem, de quando observava a avó materna cozinhando, usando aqueles temperos naturais e frescos, aquilo sempre o deixava curioso. Da mesma forma, observava a mãe Gládis que, segundo ele, é uma excelente cozinheira.

Hoje, Márcio reside em Viadutos, no norte do estado, localizado na região do Alto Uruguai e trabalha em parceria com restaurantes, eventos sociais e confeitaria com entregas de tortas e doces. Simplesmente ama o que faz.

A irmã Isabel reside em Erechim e o irmão Sandro no Canadá. Em função da pandemia da Covid- 19 e das alterações na rotina de trabalho, não será possível passar a Páscoa ao lado dos pais em Arroio do Meio, mas, assim que for possível pretende revê-los, da mesma forma que os amigos.

Sobre Arroio do Meio, considera uma cidade bonita, ótima para viver e que tem um potencial muito grande, está crescendo e desenvolvendo cada vez mais.

Por daiane