Consideradas pacientes de risco, as pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares redobram seus cuidados com a saúde, devido à pandemia do novo coronavírus. Essas medidas são de fundamental importância já que estudos têm comprovado que pessoas com este tipo de problemas apesentam maior mortalidade por Covid-19.

O doutor Claudio Grehs Filho, médico especialista em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre respondeu ao AT uma série de perguntas para sanar dúvidas e salientar a importância de preservar a saúde.

O que é o coronavírus?

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas (cerca de 80% dos casos) a quadros que podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória (20% dos casos).

Quais são os principais sintomas?

Os principais sintomas são: febre (82%), tosse (81%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), dor de cabeça (8%) e dor de garganta (5%).

E se eu ficar doente, o que fazer?

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

A secretaria de Saúde dispõe de atendimento telefônico para orientações e dúvidas, caso necessário.

Por que as pessoas com doenças cardiovasculares são consideradas grupo de risco?

Estudos recentes demonstraram que portadores de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias e doença arterial coronariana são mais acometidos pelo coronavírus e apresentam uma maior mortalidade pela doença, pois desenvolvem mais complicações respiratórias e cardíacas.

Devemos suspender o uso das medicações anti-hipertensivas se estiver com coronavírus?

Não. A recomendação é a manutenção dos medicamentos para hipertensão arterial e demais doenças cardiovasculares.

Quais são os perigos de tomar cloroquina/hidroxicloroquina sem acompanhamento médico?

Essa medicação aumenta o risco de arritmias cardíacas potencialmente graves e deve ser usada somente com supervisão médica.

Quais são as recomendações para prevenção do contágio?

• Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel

• Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir

• Evite aglomerações

• Mantenha os ambientes bem ventilados

• Não compartilhe objetos pessoais

• Use máscara

• Fique em casa

Por daiane