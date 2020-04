Serviços

Faleceu na tarde de sexta-feira, dia 10, em função de complicações cardíacas, no Hospital Bruno Born de Lajeado, o vereador de Capitão, Alberto Suing, 70 anos, que também atuava como veterinário e comerciante do setor agropecuário. O velório e o sepultamento ocorreram no sábado, no cemitério católico de Bela Vista, em Arroio do Meio.

Conforme relatos de amigos e familiares, ele desmaiou na propriedade da família Fachini em Linha Zanotelli, na tarde de domingo, dia 5, e na madrugada seguinte foi encontrado desacordado dentro do seu carro, em frente a agropecuária da família, onde possuía um JK, no Centro de Capitão, não sabendo dizer se pegou no sono ou passou mal.

No decorrer da semana persistiram os sintomas de mal-estar, ardência no peito e formigamento num dos braços. Na quarta-feira, realizou uma consulta no Hospital São José e, na quinta-feira, fez uma sequência de exames mais aprofundados no Hospital Bruno Born em Lajeado. Durante o procedimento de cateterismo ele teve três paradas cardíacas e não resistiu.

Sua esposa Ivete relatou que, durante os exames clínicos, os médicos perguntaram se ele tomava uma medicação contínua e ele relatou que nunca foi ao médico e nunca esteve num hospital. “Ele só pensava em trabalhar. Se sentia feliz atendendo os agricultores. Não tinha horário. Mas fazia um bom tempo que ele não estava bem. Fazia tudo pela família, foi um ótimo pai e adorava os netos. Agradecemos as homenagens da população, do padre Silvério Schneiders, e das famílias de Cesar Beneudizi e Eduardo Ames”.

O ex-prefeito Cesar Luís Beneduzi, presidente do PDT, destacou a liderança de Suing nas causas comunitárias, a qualidade e a prontidão no exercício de sua profissão, e atuação na militância pela coligação. “A população vai sentir o tamanho da perda muito em breve”, destacou. Segundo Beneduzi, foi Suing que recentemente liderou a ação popular que, em três dias, reuniu 1,2 mil assinaturas de pessoas com idade eleitoral, para redução dos salários do poder Legislativo, para gerar uma economia de R$ 800 mil a cada quatro anos (mais detalhes página 14). Além de grande amigo pessoal, o veterinário influenciou na carreira profissional e deu oportunidades importantes para os filhos do ex-prefeito. “Ele não era figura muito presente em festas comunitárias. Nos fins de semana gostava de estar com sua família, quando não estava atendendo”, revela.

Beneduzi lamentou o fato de a Câmara não ter prestado homenagens no funeral e do município não ter decretado luto oficial, por se tratar de um vereador que faleceu no exercício de sua função, porém, revelou a existência de atritos recentes. Sua vaga será assumida pelo suplente Sedenir Bruxel (PP).

Na política, Suing, foi um dos poucos políticos que teve a honra de ter a chance de legislar em dois municípios. Entre 1983 e 1988 foi vereador em Arroio do Meio, sendo o mais votado do pleito com 761 votos. Na época era filiado ao MDB. Na época, atribuiu sua votação ao reconhecimento dos agricultores pelo trabalho realizado na assistência técnica da Cosuel entre 1967 e 1984.

Porém, na metade do mandato teve divergências com o governo de Arnesto Dalpian e migrou para o PDT. Nesse meio tempo Suing começou a atuar como autônomo, em convênios com o Poder Público, integradoras e cooperativas. Na eleição seguinte não concorreu porque percebeu que os então distritos de Travesseiro e Capitão manifestariam nas urnas a vontade da emancipação. Em 1992 voltou a concorrer e ficou na suplência, quando o PDT se transformou num grupo forte de dissidentes, e derrotou o MDB de Dalpian, que tentava o quarto mandato.

No primeiro governo de Cesar Beneduzi em Capitão, entre 1996-1999, foi convidado a prestar assistência técnica em inseminações por meio de convênio, porque o município carecia do atendimento e Suing já era conhecido dos agricultores. Em 1999 concorreu ao Legislativo, ficando na suplência. No entanto, assumiu a titularidade da vaga de Auri Ziem, que foi nomeado secretário de Obras e Agricultura, na Legislatura de 2000-2003.

Conseguiu se eleger para as Legislaturas de 2005-2008, 2013-2016 e 2017-2020 e ficou suplente na de 2009-2012. Foi autor de projetos e convênios que beneficiaram produtores locais. Na iniciativa privada, desde 2006 o inseminador também voltou a atuar em convênio também pelo município de Arroio do Meio. Suing completaria 71 anos em 28 de novembro.

Por daiane