Coronavírus

De acordo com o decreto 2.563, Art. 2º, de Arroio do Meio, “fica determinada a utilização de máscaras, a partir do dia 22 de abril, por toda a população nos espaços de uso comum, públicos ou privados, incluindo vias públicas e as diversas modalidades de transporte, para evitar a transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19)”. A medida de prevenção e enfrentamento foi bem recebida pela comunidade, que na sua grande maioria aderiu à máscara de proteção já no primeiro dia, segundo o secretário de Saúde Gustavo Zanotelli.

A atual situação de Arroio do Meio (até ontem, 11h) diante da pandemia mundial, é de dois casos confirmados – uma mulher de 44 anos considerada curada e uma mulher de 41 anos, do grupo de risco, que segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Estrela, desde a sexta-feira, 17; um caso suspeito – aguardando resultado de exame laboratorial encaminhado ao Lacen; sete descartados e 98 famílias monitoradas em isolamento domiciliar. “O isolamento é monitorado pelos profissionais da saúde, por contato telefônico ou presencial, conforme a evolução de cada caso”, explica o secretário.

Na manhã dessa quinta-feira, 23, o Departamento de Serviços Urbanos realizou nova ação de higienização de calçadas e demais espaços públicos abertos, intensificando as medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do coronavírus. A higienização com dissolução especial para a finalidade, incluiu frentes de agências bancárias, mercados, comércios, farmácias, postos de saúde e demais espaços e repartições públicas.

Por daiane