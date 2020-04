Carta Branca

Conta a lenda (vale a pena repetir) que, na Copa do Mundo

de 1958, o técnico Feola reuniu os jogadores antes da partida

contra a União Soviética. No meio do campo – instruiu Feola – os jogadores deveriam trocar passes curtos para atrair a

atenção dos russos… Em seguida, Vavá puxaria a marcação

da defesa deles, caindo para o lado esquerdo, e lançaria a bola

nas costas do marcador de Garrincha. Garrincha venceria seu

marcador e iria até a área do adversário, sempre pela direita.

Na sequência, cruzaria a bola na direção da marca de pênalti.

Mazzola, então, viria de frente e… faria o gol.

Garrincha ouvia sem muito interesse a preleção. Com sua

natural simplicidade perguntou ao treinador:

– “Tá legal, seu Feola… mas o senhor já combinou tudo

isso com os russos?”

§§§

O coronavírus talvez traga certos resultados, para além

dos prejuízos que já são brutais. Talvez ajude a refletir sobre

a medida do que é possível “combinar com os russos”, ou

seja, sobre quanto mesmo é que nós mandamos nos acontecimentos.

As crianças acham que mandam muito e até mandam

bastante. Elas gritam e conseguem apressar a mamadeira.

Elas ligam a luz e o monstro some de imediato. As crianças

são como o galo da fábula antiga, o galo, cujo có-ri-có-có

fazia nascer o sol. Ao menos, é assim que ele pensava.

§§§

As pessoas crescem e cresce o risco de continuar acreditando que mandam quanto querem. Aliás, os poderosos

deste mundo têm certeza disso – em geral os puxa-sacos

ao redor cooperam muito para botar lenha na fogueira da

vaidade.

Nós, os mortais comuns, temos mais chance de ir descobrindo que fazer planos pode ser decepcionante. Muitos

fatos não correspondem aos desejos. Nosso poder é mais

raquítico que gostamos de admitir. Mandamos na periferia

muito mais que no miolo das questões. Nossas determinações antes distraem do que resolvem, enquanto que o principal atravessa na frente do nariz, sem se abalar. Quer ver?

Mandamos na educação dos filhos, mas não mandamos nos

resultados que virão. Mandamos no nosso estilo de vida, mas

não eliminamos as doenças, não eliminamos a velhice, não

podemos iludir a morte.

§§§

O desembarque da Covid-19 e o tempo que agora temos

disponível convidam a pensar sobre os limites do nosso real

poder. Para mim, uma coisa ficou bem clara até aqui: as decisões compartilhadas e que, além disso, são capazes de misturar inteligência e solidariedade têm mais chance de vencer

o jogo.

Por outro lado, usar o muque ou a trapaça não rende pontos neste campeonato. Mais ainda, o vírus não faz arreglo,

o vírus não responde a carteiraço, o vírus não se coça com

discurso. Muito menos, aceita combinar qualquer coisa com

os russos…

