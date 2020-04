O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

INGREDIENTES

4 ovos graúdos

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina

1 ½ xícara de açúcar

1 ½ xícara de coco ralado

2 xícaras de mandioca crua ou ralada

1 colher de sopa de fermento Royal

1 colher de chá de bicarbonato

1 pitada de sal

MODO DE FAZER:

Bater as gemas, a manteiga e o açúcar.

Bater separadamente as claras em neve. Reserve.

Misturar todos os ingredientes e as claras batidas

Colocar no forno, temperatura 200 graus por 40 minutos.

Verificar com um palito, se for necessário mais uns 5 minutos.

Por daiane