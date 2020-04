Cotidiano

Com todas as precauções e cuidados, o Bettio’s reabre a pizzaria nesta quinta, sexta e sábado à noite, com cardápio que contará com pizzas à disposição somente pela tele-entrega, após as 19h30min e se encerrando às 23h.

O cardápio está disponível nas redes sociais do restaurante. Pedidos podem ser feitos pelo telefone (51) 3716-1672, ou pelas páginas no Facebook e Instagram.

Por daiane