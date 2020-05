Dia do Trabalho

As Agências FGTAS/Sine, estão fechadas obedecendo aos decretos do Governo do Estado, e aguardam detalhes do novo decreto, que será anunciado ainda hoje, pelo governador Eduardo Leite, para definições em torno do funcionamento. A coordenadora da agência de Arroio do Meio, Jéssica Krämer revela que, em decorrência do atendimento, estritamente digital ou por telefone, numa central estadual, não é possível ter dados locais sobre demissões, pedidos de seguro desemprego e outras demandas. Esse fluxo de informações só deve ser atualizado após o atendimento voltar a ser presencial, com a agência funcionando.

Enquanto isso, Jéssica salienta que o trabalhador pode encaminhar o benefício do seguro-desemprego, cadastrar recursos e acompanhar o requerimento, desde a habilitação até o pagamento das parcelas, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (aba ‘benefícios’) ou pelo site www.gov.br.

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

O trabalhador pode realizar o encaminhamento do benefício seguro-desemprego pela internet após sete dias da dispensa, através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Uma vez com acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.

No portal www.gov.br também pode ser encaminhado o benefício. Através do link https://youtu.be/cCERmf7Mh3g o trabalhador pode acessar o passo a passo.

Se a solicitação online for concedida automaticamente, receberá a informação de que a emissão das parcelas acontecerá em 30 dias, contados a partir da data de liberação pelo sistema. Caso ocorra problemas no encaminhamento do seguro-desemprego on-line deve-se entrar em contato através do telefone 158.

Email da agência:

arroiodomeio@fgtas.rs.gov.br

Por Alan Dick