Em fase de conclusão, os 1.428,76m²/752 metros lineares de calçada de passeio que perpassa as ruas Osvaldo de Oliveira e Travessa Tiradentes, no bairro Navegantes, Arroio do Meio, contempla dezenas de moradias, Escola Municipal de Ensino Fundamental Construindo o Saber, posto de saúde, quadra coberta de esportes, academia ao ar livre e sociedade esportiva do bairro.

Com o objetivo de promover melhorias na mobilidade urbana, mais segurança e conforto aos usuários das vias, a obra faz parte do pacote que inclui pavimentação com pedras de basalto do trecho, concluído em 2019, num investimento próximo a R$ 280 mil, dos quais, R$ 245 mil são provenientes de recursos federais, por meio do Ministério das Cidades, somado à contrapartida do município.

Além dessa obra, outras calçadas de passeio estão sendo executadas, ou iniciam nos próximos dias, nos bairros Bela Vista – loteamento Nova Bela Vista/rua das Garças, Barra do Forqueta/São José – rua Marechal Floriano Peixoto, Aimoré – rua Alagoas, São Caetano – rua José Arnold, Rui Barbosa – rua São Jorge e Dom Pedro II – ruas Esperança, Selvino Petry e Balduino Kuhn. Desde 2017 já foram executados 7,5 quilômetros de calçadas de passeio em diferentes bairros, por parte da iniciativa pública. Outros cinco estão em execução, somando mais de 12 quilômetros de calçadas, além dos bons exemplos da iniciativa privada.

