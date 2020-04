Política

Na tarde de sexta-feira, dia 3, o ex-vice-prefeito de Arroio do Meio, Áurio Paulo Scherer, ex-integrante do MPA e líder do STR, filiou-se ao PDT. A filiação foi feita pelo presidente do partido Darci Hergessel. Scherer comunicou sua decisão ao deputado Estadual Dirceu Franciscon (PTB), de quem era assessor, se disse tranquilo com a filiação, mas preferiu ser mais discreto com comentários. “Não é o momento para discussão política. Agora precisamos cuidar da nossa saúde e da saúde do povo”, ressalta.

Para Hergessel, a filiação de Scherer é uma conquista importante para o PDT, pois ele já foi vice-prefeito e candidato a deputado estadual por duas vezes, além de ter larga experiência na política e em campanhas, o que ajudará fazer a diferença em diversos quesitos.

Por daiane