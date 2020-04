Especial

O 32º aniversário da emancipação político administrativa que o município de Pouso Novo completa na quarta-feira, dia 29 de abril, terá uma comemoração discreta neste ano, sem a realização de eventos festivos. Uma ampla programação que estava agendada para ser realizada no decorrer do mês de abril, foi cancelada devido à pandemia do movo coronavírus, que impede a concentração e aglomeração de pessoas, informou a vice-prefeita e secretária da Educação, Liane Nardino.

Entre os eventos que estavam na programação e foram cancelados, estava o 4º Encontro da Família Rural, que deveria ser realizado nos primeiros dias de abril, com organização e realização da Administração Municipal e apoio da Emater. Durante a programação desta feira e exposição, deveria ser mostrada a força da agricultura familiar e pujança do setor primário desenvolvido no município, incluindo cursos e reuniões técnicas.

Liane informou que também foi cancelado o evento festivo direcionado para as pessoas da terceira idade com celebração religiosa, homenagens, almoço e baile; a programação da Feira Municipal do Livro; o 2º Encontro de Trilheiros, que estava programado para este fim de semana, numa promoção do Grupo de Trilheiros Formigões da Serra, e o baile de aniversário do município, agendado para dia 1º de maio com animação de Rogério Magrão & Banda. Liane, disse que todos os eventos foram cancelados não havendo até o momento qualquer tipo de reagendamento. Informou que não foi preciso fazer qualquer ressarcimento financeiro por parte do município por conta do rompimento de acordos e contratos firmados anteriormente.

Por daiane