O Alto Taquari - Cotidiano

Em virtude da pandemia que paralisou diversas atividades, inclusive o calendário escolar, a Secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio realizou um trabalho de conferência, reorganização e distribuição de alguns alimentos das 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) e oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis). A medida respeita lei federal e visa o aproveitamento integral dos produtos, com destinação para famílias em situação de vulnerabilidade e entidades, evitando o desperdício de alimentos e dinheiro público.

Segundo a nutricionista responsável pela alimentação escolar do município, Joice Johann Bordignon, num primeiro momento, foram recolhidos e distribuídos os alimentos perecíveis – ovos, hortifrutigranjeiros e laticínios. Esses produtos foram destinados para famílias atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Associação Arroio-meense de Amparo aos Idoso (Amai) e Hospital São José.

De acordo com Decreto Estadual, as aulas estão suspensas até 30 de abril, como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. Se a medida permanecer, será realizada nova conferência e avaliação dos alimentos não perecíveis, que estão no prazo de validade para consumo nos próximos meses. Enquanto isso, a entrega e o fornecimento estão suspensos por tempo indeterminado, até o retorno das atividades escolares.

