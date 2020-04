O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O momento é de cuidado. Com as escolas tendo aulas suspensas e com as pessoas que compõem os grupos de risco afastadas de seus trabalhos, a quarentena em casa pode ser um período para ampliar a cultura e o conhecimento. A internet tem oferecido uma gama rica de conteúdos com esta finalidade, podendo ser acessados do celular, tablet ou computador de casa, em tempos nos quais não se pode ir à bibliotecas.

Com a colaboração da bibliotecária da Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, de Arroio do Meio, Dinara Alba, que reuniu uma série de opções para jovens, adultos e crianças, o AT traz nesta semana uma lista de sites e portais com histórias, livros on-line, vídeos, entre outros conteúdos, totalmente gratuitos.

“Agora, mais do que nunca, o livro se torna a melhor companhia. Pensando nisso, muitos sites e editoras estão disponibilizando obras digitais com acesso gratuito. Elencamos algumas para crianças e adultos aproveitarem esse período para o aprendizado. Os links também estão disponíveis na página da biblioteca, no Facebook – facebook.com/bibliotecaAM”, reforça Dinara.

A quarentena também pode ser um período aproveitado para atualizar o currículo por meio de cursos on-line, que têm sido oferecidos também sem custo algum. São várias áreas disponibilizadas, em diferentes universidades como a Ufrgs (https://lumina.ufrgs.br/course/) e a Pucrs (http://www.pucrs.br/coronavirus/cursos-e-formacoes/). Confira a lista completa de dicas:

LIVROS E HISTÓRIAS

Portal Domínio Público

www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Disponibiliza obras literárias, artísticas e científicas, já em domínio público e livros que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro, como Machado de Assis, e universal, entre eles, William Shakespeare.

Amazon

www.amazon.com.br/b?ie=UTF8&node=6311441011

Diversos e-books gratuitos para e-reader Kindle (leitor de livros digitais). O site ainda oferece várias opções de leitor gratuito inclusive para download em sistema android.

Companhia das Letras

www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/E-books-gratuitos-LeiaEmCasa

Diversos livros estão disponíveis para download até o dia 21 de abril.

Itaú – Leia para uma criança

www.euleioparaumacrianca.com.br/

Livros – adaptações de livros infantis, com sons e animações, disponíveis em formato digital.

CANAIS DE HISTÓRIAS INFANTIS – CONTADORES DE HISTÓRIAS

Leia Cassol

www.youtube.com/user/LeiaCassol

A escritora e contadora de histórias esteve na Feira do Livro do município em 2017 e encantou não só o público infantil, como também os adultos. Muitas de suas histórias são contadas por ela no seu canal do YouTube.

Fafá conta histórias

www.youtube.com/channel/UC9fxSdFjcz5QWDEhYCk_k1w

Este é outro canal com histórias para entreter as crianças, contadas pela atriz e contadora de histórias Fafá (Flávia Scherner).

Conto de Casa – Carol Levy

www.youtube.com/channel/UC46AogCeWx1mxaLHDY0qB8A

Em seu canal n, a contadora Carol Levy conta e encanta com histórias incríveis.

Brinque-book conta história

www.youtube.com/user/brinquebook/

A Brinque-book é uma editora de livros infantojuvenis. Em seu canal, os livros da editora são narrados por grandes contadores de histórias. No site da editora, está disponível um guia virtual com atividades para as crianças desenvolverem e se entreter durante esse período, do Projeto #FiqueEmCasa.

Varal de Histórias

www.youtube.com/channel/UCzPvR5EslYq2S-BTmxZl_iQ

Muitas histórias para ver e ouvir com a contadora Juçara Batichoti.

CIENTÍFICAS

Scielo

https://scielo.org/

É repositório digital que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros.

Fiocruz

https://portal.fiocruz.br/

Vinculada ao Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), destacada instituição em saúde da América Latina, gera e difunde conhecimento científico e tecnológico.

