Esportes

A Aemaso de Marques de Souza, que na semana passada havia anunciado o início do 7º Campeonato Abertão de Futsal para dia 8 de maio, com jogos na Sociedade Escolar Marques de Souza, nas noites das sextas-feiras, emitiu uma nova nota oficial nesta semana, onde informa que o certame fica oficialmente cancelado para este ano. A medida se faz necessária em virtude da pandemia do novo coronavírus, que assola o mundo. A informação foi repassada por João Jung, presidente da Aemaso. Jung declarou que como não se tem uma informação precisa de melhoramento e com previsão de quarentena se estendendo por quase todo o inverno, se faz necessária a medida de cancelamento da competição, que neste ano teria como novidade a realização de jogos pela categoria de veteranos. Em caso de dúvidas podem ser feitos contatos com a diretoria da Aemaso ou pelo fone 99911-1191, com João Jung.

Por daiane