O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Em Arroio do Meio, na rua Gustavo Wienandts, uma simples árvore virou um símbolo de empatia pelo próximo. A ideia surgiu quando Marli Gasparoto Nos recebeu uma doação de material de TNT. Ela fez máscaras e colocou na árvore na frente da sua casa, com um bilhete dizendo que elas estão à disposição para quem quiser pegar.

Diariamente ela tem reposto as máscaras na árvore e está muito feliz com a boa aceitação da comunidade. A repercussão desta atitude de solidariedade atingiu um grande público nas redes sociais, rádio e até televisão.

Tudo isso fez a procura pelas máscaras de Marli aumentar e, se no início ela repunha as peças na árvore com 15 a 20 ítens por vez, agora esse número aumentou. Para a aposentada, que dá aulas de costura pelo Cras do município, a satisfação é muito grande com tudo isso, pois atingiu seu objetivo, que é ajudar ao próximo.

Marli explica que a ideia surgiu após receber uma grande doação de TNT (material com o qual confecciona as máscaras). “Não sei porquê, mas deu a ideia de pendurar as máscaras na árvore para quem passar, levar. E deu certo”, comemora.

Por meio do Cras, Marli, que está de quarentena em casa, participa da confecção de máscaras para o hospital do município, e faz as máscaras de TNT para a árvore no tempo que sobra. “Então eu estou trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Tem dias que eu vou dormir meia-noite, costurando direto. Me sinto muito bem, é um prazer meu”, acrescenta. Como recado para a comunidade, Marli diz que as pessoas não precisam ter vergonha de pegar as máscaras, pois elas foram colocadas lá para isso.

Por daiane