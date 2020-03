Municípios

O Clube Esportivo Travesseirense é o principal ponto de encontro entre moradores, ex-moradores e de pessoas de fora para prestigiar acontecimentos sociais, culturais e de entretenimento no município. Com uma estrutura climatizada e moderna, que privilegia o conforto do público, se destaca em âmbito regional, o que é potencializado pela receptividade e qualidade no atendimento. É considerado por muitos, um dos poucos clubes que conseguiu preservar e melhorar os tradicionais bailes com bandas.

De acordo com o presidente Marcos Rempel, o clube só não tem atividades nas segundas-feiras. Nos demais dias, a quadra é ocupada com jogos de futsal e vôlei e, nos fins de semana, ocorrem jogos de bocha e carteado, além do futebol de campo. Fora a atividade esportiva, o principal destaque são os bailes, que hoje representam a maior receita do clube.

Em 2019 o Travesseirense recebeu um público superior a 10 mil pessoas, nos bailes e festividades públicas. O foco são eventos para casais, que são mais ordeiros e assíduos. O espaço do clube também é cedido para entidades, como a Emater-RS/Ascar, clubes de mães e grupos de idosos, e para assembleias corporativas do Sicredi e Certel.

A diretoria participa intensivamente das atividades. A segunda principal receita vem das locações e buffets para festas particulares. Os associados pagam meio salário mínimo e as taxas de limpeza. Entidades e terceiros, pagam 2,8 salários para promoção de suas festas. “Dispomos de toda a estrutura e utensílios, mas também dispomos de pacotes gastronômicos com prestação de serviços”, revela.

Além da climatização e melhorias estruturais nos banheiros, um dos destaques são os mezaninos, que permitem uma visão panorâmica nos eventos. Na visão de Rempel, quem levou o clube até este patamar são os associados, que são exigentes e não deixaram o clube parar no tempo.

Fundado em 1933, atualmente o Travesseirense conta com 202 associados. Na noite de 21 de março, haverá baile com Rogério Magrão e Banda. No dia 6 de abril, baile das motos com o Barbarella; dia 9 de maio, show com o humorista Badin “O Colono”; dia 13 de junho, baile com Rainha Musical e Brilha Som e, no dia 12 de setembro, baile de aniversário com Os Atuais e Corpo e Alma.

OUTROS INVESTIMENTOS

Na parte esportiva, o Travesseirense realizou recentemente reparos no telhado do ginásio de esportes, que junto com a colocação de nova rede ao redor da quadra de esportes, recebeu um investimento que chegou a R$ 40 mil. A diretoria do clube ainda realizou melhorias no espaço da copa, novas mesas e cadeiras e com a instalação de banheiros no setor do mezanino. Nos últimos 12 meses a diretoria do clube contabiliza investimentos que chegam a R$ 120 mil.

Por Alan Dick